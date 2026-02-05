Video | Coronados de gloria ¿de nuevo?: hallaron una medusa gigante «fantasma» a 253 metros de profundidad

Nuevos avances científicos están iluminando, literalmente, el fondo del mar argentino. Una expedición comandada por el Schmidt Ocean Institute y dirigida por investigadores locales descubrió un ejemplar de medusa gigante fantasma (Stygiomedusa gigantea) nadando majestuosamente a 253 metros de profundidad.

La tarea científica fue nombrada como «Vida en los extremos«, iniciada en diciembre de 2025 con el trabajo de científicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet. La maquinaria y laboratorio flotante pertenece al instituto estadounidense Schmidt Ocean, el cual brindó las herramientas y avanzada tecnología para los estudios.

Desde la organización, la expedición es liderada por la bióloga María Emilia Bravo, junto a la maquinaria avanzada en tecnología conocida como vehículo submarino ROV, el cual iluminó y capturó las imágenes de la medusa.

Al difundir las imágenes del hallazgo, rápidamente se difundieron en las redes sociales. El ejemplar marino se encontraba en la zona límite donde la luz solar logra llegar, acompañado de pequeños peces que nadaban a su alrededor.

Medusa Gigante Fantasma: lo que se conoce hasta el momento

Familiar de las medusas y aguavivas conocidas popularmente, su primer registro data de fines del siglo 19 y comienzos del 20 en diversos lugares del mundo. Hasta el avistamiento en Argentina, solo se presenciaron 130 encuentros oficiales en los últimos 125 años.

El nombre científico es Stygiomedusa gigantea, rondan los 10 metros de largo y habitan profundidades desde 1000 a 3000 metros. Los avistamientos se realizaron en diversos mares excepto en el Océano Indico.

Numerosos peces nadaban alrededor de la medusa gigante (Foto: gentileza)

En las imágenes compartidas, la medusa está iluminada por las luces del vehículo submarino ROV, y parece estar dirigiéndose hacia abajo junto a un pequeño cardumen de peces. Se aprecian cuatro largos «brazos bucales» de la medusa, los cuales se cree los utiliza para agarrar y atrapar presas.

Inmediatamente impresiona por su tamaño, ya que se estima que la longitud alcanza los 11 metros de largo. Si bien es un tamaño colosal, no es la especie de medusa más grande del mundo. La corona se lo lleva la Medusa Melena de León (Cyanea capillata) con avistamientos de especies con 36 metros.