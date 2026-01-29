Nuevo streaming de Conicet: estudian a pingüinos de Chubut en su temporada de apareamiento

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Fundación Rewilding Argentina realizan una nueva transmisión vía streaming, apta para todo público. Tras el éxito de la investigación en el mar argentino, el centro científico apunta a desafiar nuevos terrenos y especies de estudio.

Para esta ocasión, el análisis y cobertura del streaming de Conicet se hará a los pingüinos de Magallanes, en Chubut. El principal objetivo será transmitir y estudiar toda su temporada de reproducción, desde la construcción del nido y la puesta de huevos hasta la eclosión y el cuidado de sus pichones.

En esta ocasión, la transmisión de Conicet se realiza en la Isla Tova, la cual alberga una de las colonias de pingüinos de Magallanes más numerosas de Patagonia Azul, caracterizada por la gran biodiversidad de flora y fauna autóctona.

¿Dónde ver el streaming de Conicet que sigue a los pingüinos de magallanes en Chubut?

Acá podés seguir la cobertura en vivo de la investigación de Conicet sobre los Pingüinos de Magallanes en su hábitat en Chubut, y el minuto a minuto.

Nueva investigación de Conicet: el streaming como herramienta de divulgación científica

Tras la repercusión del streaming en el fondo marino, el Conicet decidió repetir las investigaciones con servicio de transmisión en vivo para que, quien esté interesado, pueda ver en tiempo real los avances y a la fauna interactuando en su hábitat.

El objetivo de los investigadores es avanzar con la investigación local sobre conservación. Según detallaron desde Conicet, la tarea buscará «poder permitir a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat”.