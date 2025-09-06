Video | Una cabaña de Moquehue ardió en llamas y desató un operativo que duró hasta la madrugada

El fuego sorprendió a Moquehue este viernes por la noche, cuando una cabaña quedó envuelta en llamas. El siniestro ocurrido en la zona cordillerana de Neuquén desató una movilización inmediata que mantuvo en alerta a los vecinos e instituciones hasta la madrugada.

La cabaña quedó envuelta en fuego y el operativo se extendió hasta la madrugada

Apenas recibido el aviso, una unidad de Bomberos Voluntarios partió desde el destacamento local mientras otra reforzaba la asistencia desde Villa Pehuenia. El humo y las llamas obligaron a desplegar un intenso operativo que se sostuvo hasta pasada la medianoche.

Con el correr de los minutos, se sumaron equipos de distintas instituciones de la zona. Entre ellos, brigadistas de la cuadrilla de Manejo del Fuego, Gendarmería Nacional y personal de la delegación municipal, que trabajaron de manera coordinada.

El fuego consumió una cabaña en Moquehue durante la noche del viernes. Foto: gentileza.

La tarea de control no fue sencilla por la magnitud del fuego, que avanzaba rápidamente en el interior de la construcción.

Cerca de la 1 de la madrugada, las dotaciones dieron por finalizadas las tareas. El inmueble resultó con graves daños, aunque se logró evitar que el incendio se extendiera a otras áreas.

Varias instituciones de Moquehue trabajaron de forma conjunta y sostenida

El despliegue reunió a voluntarios de Moquehue y Villa Pehuenia, junto a brigadistas forestales. A la par, se sumó personal de salud para asistir de manera preventiva.

También participaron agentes de seguridad y efectivos de Gendarmería, que coordinaron la llegada de los equipos al lugar. El operativo mantuvo en vilo a la comunidad, que siguió de cerca el avance del fuego.

Finalmente, el foco quedó sofocado y las unidades quedaron en guardia de cenizas para prevenir cualquier nuevo reinicio de las llamas.