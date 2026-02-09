Viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro este lunes y alerta el martes: hasta cuándo seguirán las ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este lunes 9 de febrero de 2026 que será una jornada con viento y ráfagas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El domingo, por las condiciones del tiempo, se suspendió la última noche de la Fiesta de la Confluencia 2026. Para el martes, rige una alerta en ambas provincias.

La máxima para hoy no superará los 30 ºC. Conocé hasta cuándo seguirá el viento.

Viento y ráfagas: cómo estará el tiempo en Neuquén, Regina y Roca

En Neuquén, la mínima será de 18ºC y la máxima de 29ºC. Estará parcialmente nublado en gran parte de la jornada. El viento rondará los 40 km/h. Por la mañana se esperan la ráfagas más fuertes. Alcanzarán los 70 km/h, disminuyendo paulatinamente para la tarde y noche.

En Roca y Regina tambien se pronosticó la mayor intensidad de las ráfagas para la mañana. La temperatura màxima alcanzarà los 30ºC.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro el martes

Para el martes hay una alerta por viento emitida por el SMN. Alcanza la totalidad de las provincias de Neuquén y Río Negro. «El área será afectada por vientos fuertes del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superados de manera puntual», señaló.

El miércoles estará ventoso, pero con menor intensidad. Para el jueves se espera que no haya ráfagas en gran parte del día en todo el Alto Valle. Igualmente para el viernes.