Se elevó a naranja la alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: qué pasa con la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 10 de febrero. En algunos casos, la advertencia por las inclemencias climáticas se eleva a «naranja». Cuáles van a ser los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional con respecto a la alerta amarilla por viento, serán provenientes del oeste o sudoeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». Con respecto a las zonas donde la alerta se eleva a naranja, detallaron que las intensas ráfagas podrían «superar los 110 km/h».

Por último, el SMN indicó que la alerta amarilla por lluvia implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm» y que «en las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».

Mapa de alertas del SMN para este martes 10 de febrero.

Alerta naranja por viento en Neuquén y Río Negro: el peor horario

Tanto en Neuquén como en Río Negro, la alerta por viento rige en el horario de la tarde, mientras que por la advertencia bajará de nivel a «amarillo».

En la provincia rionegrina las zonas afectadas son:

General Roca.

El Cuy.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

25 de Mayo.

Mientras tanto, del lado neuquino están:

Confluencia.

Pehuenches.

Picún Leufú.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Añelo.

Cordillera y zona baja de Aluminé.

Cordillera y zona este de Loncopué.

Cordillera y zona este de Picunches.

Cordillera y zona este de Ñorquín.

Cordillera y zona sur de Chos Malal.

Cordillera y zona sur de Minas.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

En qué zonas hay alerta amarilla por viento

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla desde horas de la tarde hasta la noche son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Avellaneda.

Pichi Mahuida .

. Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta y costa de San Antonio.

Valcheta.



Mientras tanto, del lado neuquino las áreas con alerta amarilla con viento desde la tarde hasta la noche son:

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Los Lagos.

Alerta amarilla por lluvia en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas y peores horarios

En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvia desde horas de la mañana hasta horas de la tarde son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

Del lado neuquino, la alerta por lluvia solo rige en horas de la tarde en: