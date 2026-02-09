ESCUCHÁ RN RADIO
Se elevó a naranja la alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: qué pasa con la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por viento y lluvia para este martes 10 de febrero. Se esperan ráfagas que podrían superar los 110 km/h y valores de precipitación acumulada de hasta 25 mm.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 10 de febrero. En algunos casos, la advertencia por las inclemencias climáticas se eleva a «naranja». Cuáles van a ser los peores horarios.

Según precisó el organismo nacional con respecto a la alerta amarilla por viento, serán provenientes del oeste o sudoeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». Con respecto a las zonas donde la alerta se eleva a naranja, detallaron que las intensas ráfagas podrían «superar los 110 km/h».

Por último, el SMN indicó que la alerta amarilla por lluvia implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm» y que «en las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».

Mapa de alertas del SMN para este martes 10 de febrero.

Alerta naranja por viento en Neuquén y Río Negro: el peor horario

Tanto en Neuquén como en Río Negro, la alerta por viento rige en el horario de la tarde, mientras que por la advertencia bajará de nivel a «amarillo».

En la provincia rionegrina las zonas afectadas son:

  • General Roca.
  • El Cuy.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • 25 de Mayo.

Mientras tanto, del lado neuquino están:

  • Confluencia.
  • Pehuenches.
  • Picún Leufú.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Añelo.
  • Cordillera y zona baja de Aluminé.
  • Cordillera y zona este de Loncopué.
  • Cordillera y zona este de Picunches.
  • Cordillera y zona este de Ñorquín.
  • Cordillera y zona sur de Chos Malal.
  • Cordillera y zona sur de Minas.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.

En qué zonas hay alerta amarilla por viento

En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla desde horas de la tarde hasta la noche son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.
  •  Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
  •  Conesa.
  • Meseta y costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta y costa de San Antonio.
  • Valcheta.

Mientras tanto, del lado neuquino las áreas con alerta amarilla con viento desde la tarde hasta la noche son:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.
  • Los Lagos.

Alerta amarilla por lluvia en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas y peores horarios

En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvia desde horas de la mañana hasta horas de la tarde son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

Del lado neuquino, la alerta por lluvia solo rige en horas de la tarde en:

  • Los Lagos.
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Cordillera y sur de Aluminé.
  • Cordillera de Chos Malal.
  • Cordillera de Loncopué.
  • Cordillera de Minas.
  • Cordillera de Picunches.
  • Cordillera de Ñorquín.

