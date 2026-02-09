Se elevó a naranja la alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este martes: qué pasa con la lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta por viento y lluvia para este martes 10 de febrero. Se esperan ráfagas que podrían superar los 110 km/h y valores de precipitación acumulada de hasta 25 mm.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas por viento y lluvia en Neuquén y Río Negro para este martes 10 de febrero. En algunos casos, la advertencia por las inclemencias climáticas se eleva a «naranja». Cuáles van a ser los peores horarios.
Según precisó el organismo nacional con respecto a la alerta amarilla por viento, serán provenientes del oeste o sudoeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h». Con respecto a las zonas donde la alerta se eleva a naranja, detallaron que las intensas ráfagas podrían «superar los 110 km/h».
Por último, el SMN indicó que la alerta amarilla por lluvia implica «valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm» y que «en las zonas más elevadas, la precipitación será en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».
Alerta naranja por viento en Neuquén y Río Negro: el peor horario
Tanto en Neuquén como en Río Negro, la alerta por viento rige en el horario de la tarde, mientras que por la advertencia bajará de nivel a «amarillo».
En la provincia rionegrina las zonas afectadas son:
- General Roca.
- El Cuy.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- 25 de Mayo.
Mientras tanto, del lado neuquino están:
- Confluencia.
- Pehuenches.
- Picún Leufú.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Añelo.
- Cordillera y zona baja de Aluminé.
- Cordillera y zona este de Loncopué.
- Cordillera y zona este de Picunches.
- Cordillera y zona este de Ñorquín.
- Cordillera y zona sur de Chos Malal.
- Cordillera y zona sur de Minas.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
En qué zonas hay alerta amarilla por viento
En Río Negro, las zonas bajo alerta amarilla desde horas de la tarde hasta la noche son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Conesa.
- Meseta y costa de Adolfo Alsina.
- Meseta y costa de San Antonio.
- Valcheta.
Mientras tanto, del lado neuquino las áreas con alerta amarilla con viento desde la tarde hasta la noche son:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
- Los Lagos.
Alerta amarilla por lluvia en Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas y peores horarios
En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvia desde horas de la mañana hasta horas de la tarde son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
Del lado neuquino, la alerta por lluvia solo rige en horas de la tarde en:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Cordillera y sur de Aluminé.
- Cordillera de Chos Malal.
- Cordillera de Loncopué.
- Cordillera de Minas.
- Cordillera de Picunches.
- Cordillera de Ñorquín.
