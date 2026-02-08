Se canceló la última fecha de la Fiesta de la Confluencia 2026 por el viento: el triste mensaje de La Joaqui

Se canceló la última fecha de la Fiesta de la Confluencia 2026 por el viento. En medio del show de Tizishi, las inclemencias climáticas afectaron tanto la luz como el sonido del lugar. El municipio decidió cancelar el festival por cuestiones de seguridad.

«Debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad se cancela la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia», anunció la Municipalidad de Neuquén en un comunicado oficial.

El fuerte viento empezó después de las 20, en medio del show de Tizishi. El escenario principal tuvo problemas con el sonido y después con la iluminación.

Si bien luego se pudieron remediar los problemas técnicos, las fuertes rágas y el polvo que se levantó ocasionó que se tomen medidas preventivas para «salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas».

El triste mensaje de La Joaqui por la cancelación de la Fiesta de la Confluencia

A través de una historia en su cuenta de Instagram, La Joaqui lamentó la cancelación de la Fiesta de la Confluencia.

«Estoy muy triste Neuquén, realmente lo siento. Tengo muchas ganas de llorar», indicó la artista luego de que se levantara el fuerte viento.

«Estaba muy ilusionada de cantar para ustedes y sé que muchos estaban desde temprano esperando bajo el sol», agregó.

La cantante comentó que el temporal y los vientos son muy peligrosos y la prioridad es cuidar su seguridad, les pido por favor a todos que abandonen rápido la isla, que hay mucha inestabilidad en los armados y con ello mucho riesgos», sentenció.

«Los quiero mucho, gracias por esperar hasta último momento y disculpas de nuevo», concluyó.