Ola de calor y fuertes ráfagas de viento en el Alto Valle: el combo que marca este lunes

Este lunes, el norte de la Patagonia se enfrentan a una jornada donde el clima parece no dar respiro. El fenómeno, que los especialistas definen como un choque de masas de aire, mantendrá a la región bajo un ambiente pesado y sofocante, pero con el factor añadido de vientos del oeste que prometen ráfagas violentas durante gran parte del día.

Esta combinación de calor extremo y viento fuerte configura un escenario de «doble peligro» que requiere una atención especial a las recomendaciones de seguridad.

El calor no cede: máximas de 33 grados y ambiente pesado

A pesar de la llegada del viento, el alivio térmico todavía se hace esperar. Tras una mínima de 24°C que casi no permitió el descanso nocturno, el termómetro subirá hoy hasta los 33°C.

El cielo estará parcialmente nublado, pero la humedad residual y el polvo en suspensión harán que la sensación de calor sea constante y agobiante en las zonas urbanas de Neuquén y General Roca.

Alerta por ráfagas: el desafío del «viento sucio» del oeste

El gran desafío logístico de la jornada será la potencia del viento. El SMN prevé ráfagas que oscilarán entre los 51 y 78 km/h, un nivel de intensidad que suele provocar inconvenientes en los servicios y el tránsito.

Este «viento sucio» —llamado así por la gran cantidad de partículas que arrastra— es consecuencia directa de la sequedad acumulada en el suelo tras la ola de calor. El resultado será una notable reducción de la visibilidad en las rutas que conectan el valle, convirtiendo los trayectos interurbanos en una tarea de cuidado extremo.