Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2026 | Cierre en Neuquén este domingo con Trueno, Dillom y La Joaqui

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas. Desde su inicio viene siendo multitudinaria

Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este domingo 8 de febrero de 2026. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima y mucho más.

Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0KM por sus 114 años: comprá el papel y participá

En el marco de su 114° aniversario, Diario RÍO NEGRO puso en marcha el sorteo «2 Autos 0KM», una iniciativa que permitirá a los lectores que compran la versión impresa participar por dos vehículos Toyota Yaris 0KM. El sorteo se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.

Pasos para participar del sorteo de los autos OKM

Para participar, los interesados deberán completar con sus datos personales los cupones ubicados en la versión impresa del diario y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados a tal fin.

Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales y completar el cupón digital en este formulario no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.

El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.

El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.

Quienes resulten ganadores y además sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche.

Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.