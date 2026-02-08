ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2026 | Cierre en Neuquén este domingo con Trueno, Dillom y La Joaqui

Este domingo 8 de febrero llega el turno de la música urbana: Trueno, Dillom y La Joaqui lideran una grilla explosiva que promete mantener la vara alta en la Fiesta de la Confluencia en el último día.

Redacción

Por Redacción

Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas. Desde su inicio viene siendo multitudinaria

Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este domingo 8 de febrero de 2026. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima y mucho más.

Seguí el minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026

08/02 09:11

Domingo de música urbana en la Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes tocan, los horarios y el clima para el día 4

Este domingo, en la grilla que hará vibrar al público estarán Femi, Tizishi, La Joaqui, Dillom y Trueno.

La máxima se ubicará en los 33°C y bajará a 25ºC en la noche. Está pronosticado viento.

A las 18 comenzarán las presentaciones en el escenario mayor.
08/02 01:10

410.000 personas: la cifra oficial que reflejó lo que fue el día 3

Se confirmó lo que se percibía en el ambiente: la Isla 132 parecía chica. La organización informó que 410.000 personas asistieron a esta tercera jornada, marcando un nuevo récord de convocatoria para la Fiesta de la Confluencia 2026.

La marea humana que vibró con Kapanga, La Beriso y espera por NTVG supera los registros de las noches anteriores y consolida al evento como uno de los más masivos del país. [Mirá los detalles del récord y las fotos de una noche inolvidable]

Foto: Florencia Salto.

08/02 00:18

Día 3 en el stand de Diario RÍO NEGRO: el furor de la Fiesta de la Confluencia

El stand de Diario RÍO NEGRO es furor en la Isla 132 como una pausa entretenida, un centro de interacción constante, donde el público es el verdadero protagonista. En el día 3 contó con la presencia del intendente de Neuquén, Mariano Gaido, quien manifestó: «No sos feliz en la Confluencia si no pasas por el stand del Diario RÍO NEGRO».
08/02 00:03

NTVG ya está en el escenario de la isla 132

La banda uruguaya despliega su rock en la Isla 132. Su show se extenderá al menos 1.30 horas. En el público hay más de 400.000 personas.
07/02 23:35

La Beriso cerró su show con Ji Ji Ji de Los Redondos

Tras brindar un show con lo mejor del rock, La Beriso se despidió del escenario de la Fiesta de la Confluencia con un homenaje a Los Redondos. «Ji Ji JI» vibró en la Isla 132,
07/02 23:13

El Mono de Kapanga y el mito del río Limay: «Me llevaron a tomar agua y hace 25 años que vuelvo»

Tras bajar del escenario principal en la Isla 132, el Mono de Kapanga se prestó al diálogo y recordó con nostalgia sus primeras visitas a la provincia, mucho antes de que el festival se convirtiera en el gigante que es hoy.

Además, confirmó que el mito del agua del río Limay es real, (Lee la nota completa acá)
07/02 22:53

«Es olor a cementerio»: el crudo mensaje de la Bersuit sobre los incendios en la Patagonia

No todo fue fiesta en el escenario mayor. Dani Suárez habló en la conferencia de prensa sobre realidad que golpea a la Patagonia y dejó una frase que resonó fuerte. La angustia por el fuego y el pedido de conciencia.

[Leé la nota completa y mirá qué dijo]

07/02 22:41

Quiénes son los ganadores de los premios del día 3 de la Fiesta de la Confluencia

La suerte volvió a estar presente en la Isla 132. Esta noche, tres personas se fueron con premios a sus casas, destacándose la entrega de un nuevo vehículo. Además, la familia que ganó el viernes subió al escenario a celebrar.

La lista de afortunados del sábado:

Auto Toyota Yaris (rojo): Mónica Corsino.
Moto eléctrica: María Fernanda Mena.
Monopatín eléctrico: Gustavo Emanuel Inostroza.

Atención a mañana: El domingo se sortean los premios «gordos» de esta edición: la casa prefabricada de Viviendas Roca y una camioneta 4×4.

07/02 22:36

En fotos | La locura de Kapanga y la gente en la Confluencia

Desde los saltos arriba del escenario hasta el baile abajo. No te pierdas las fotos más impactantes de la presentación que despertó a todos. [Mirá todas las fotos acá]

Foto: Florencia Salto.

07/02 22:18

La Beriso ya pisa fuerte y la Isla 132 corea los clásicos

Cambió el aire en el paseo costero. Tras el agite de Kapanga, Rolo Sartorio copó el escenario y bajó un cambio para darle lugar a las canciones.

Sin banderas pero con miles de celulares arriba, el público recibió a la banda con una ovación. Se viene una lista cargada de hits para cantar a todo pulmón, preparando el clima para el cierre de los uruguayos de NTVG.

Foto: Florencia Salto

07/02 22:03

Lit Killah enciende el escenario Limay

El escenario Limay cierra su día 3 con el show de Lit Killah que trajo freestyle, hits virales y una propuesta pensada para un contacto más íntimo con el público.

La decisión de ubicarlo en el Escenario Limay responde a una estrategia del festival para fortalecer las propuestas paralelas al escenario principal y ofrecer una experiencia más íntima, en sintonía con la escena independiente y el entorno natural del río.

Seguilo en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=DEUxTID2mJk


07/02 21:35

Pijamas y rock: reviví el show de la Bersuit en imágenes

La banda liderada por Cóndor Sbarbati y Dani Suárez pasó por la Confluencia y dejó su marca.

Entrá y mirá la galería completa con los mejores momentos del recital.

Foto: Florencia Salto

07/02 20:55

Kapanga pisó el escenario y ya se baila fuerte en la Isla

Se terminó la espera y explotó la fiesta. Kapanga ya está en el escenario Confluencia y, fiel a su estilo, Martín «El Mono» Fabio no tardó ni un tema en poner a saltar a todo el predio.

Con su clásica fusión de rock y cuarteto, la banda de Quilmes desató el baile y promete una lista de temas para que nadie se quede quieto en esta tercera noche.

Foto: Florencia Salto

07/02 19:49

Ya suena la Bersuit: fiesta y pogo en la Isla 

Con sus clásicos pijamas la Bersuit ya se adueñó del escenario Confluencia. La banda liderada por Cóndor Sbarbati y Dani Suárez arrancó con el clásico «La Soledad» y promete una lista llena de éxitos para hacer saltar a la multitud en este tercer día de festival. 
 
El setlist:

La soledad
Yo tomo
Perro amor
Toco y me voy
Desconexión
Vuelos
Cuatro vientos
El viejo de arriba
Sr. Cobranzas
La bolsa
Negra murguera
Un pacto

Foto: Florencia Salto

07/02 19:33

Del folklore al metal: así pasó el talento regional por el escenario

La tarde en la Isla 132 arrancó mostrando la diversidad musical del Alto Valle. Ñuke Mapu, el grupo oriundo de General Roca, trajo la identidad rionegrina al escenario mayor con un set de folklore patagónico que fue muy celebrado por los primeros asistentes.

El contrapunto llegó desde la otra orilla del río. Klown, la banda de Neuquén capital, fue la encargada de subir los decibeles con su propuesta potente de new metal melódico.
07/02 18:57

Mariano Gaido pasó el stand de Diario RÍO NEGRO

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, hizo una parada especial en el stand de Diario RÍO NEGRO durante su recorrida por la Isla 132.

En diálogo con el equipo de RÍO NEGRO RADIO, el intendente celebró la convocatoria masiva de esta nueva edición de la Fiesta de la Confluencia y puso el foco en los números que no se ven en el escenario: «El impacto económico que la fiesta deja en la ciudad es muy importante, dinamizando el turismo y el comercio local», remarcó Gaido mientras compartía un momento con los visitantes del espacio.

Mirá acá la nota completa.

Foto: Juan Thomes

07/02 18:30

Acercate a la experiencia de ELEVÉ y volá por la Isla 132

Las sillas voladoras de ELEVÉ te dan una vista 360 del cielo y del predio de la Isla 132. Tenés una vista panorámica a 50 metros de altura. Durante el recorrido vas a poder disfrutar del agua del río.
 
La entrada es gratis y tenés tiempo hasta 17 horas para retirar tu ticket. ¡Agendátelo para mañana!

07/02 17:30

Cómo llegar a la Isla 132, colectivos gratis y los ingresos

Llegar a la fiesta sin contratiempos requiere planificación. Con una convocatoria multitudinaria, la municipalidad de Neuquén recomienda evitar el auto particular y optar por el transporte público o los traslados peatonales. Para quienes decidan ir a la Isla 132, es clave saber que existen dos accesos diferenciados según el tipo de entrada. Los detalles en esta nota.
07/02 16:29

Lit Killah en el Escenario Limay: la gran novedad 

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 suma una sorpresa de peso a su grilla: Lit Killah será una de las figuras destacadas del Escenario Limay, uno de los espacios alternativos que este año gana protagonismo dentro del predio de la Isla 132.

El artista, uno de los referentes más influyentes de la música urbana argentina, se presentará este sábado 7 de febrero a las 22:00, con un show que promete combinar freestyle, hits virales y una puesta pensada para un contacto más cercano con el público.
07/02 14:02

Aumentaron las atenciones sanitarias en el predio

Según los datos oficiales, en la segunda jornada se realizaron 59 controles de enfermería, 43 atenciones odontológicas, 100 testeos, 198 dosis de vacunas con 120 consultas asociadas y 10 mamografías, con 50 consultas relacionadas.
07/02 13:41

Luck Ra le cumplió el sueño a un fan

Un pequeño vestido igual que Luck Ra y con un cartel creativo, llamó la atención del joven cantante y pudo cumplir su sueño.
07/02 11:12

Las propuestas para la familia en la Fiesta de la Confluencia

El centro de Convenciones Domuyo suma dos atractivos fuertes para esta edición: el parque inmersivo «Dino Jump» con inflables y criaturas a escala real, y el regreso de la plataforma aérea para ver la isla desde el cielo. Todos los detalles.
07/02 10:30

Encontranos en el corazón de la Confluencia

Como cada año, Diario RÍO NEGRO y RÍO NEGRO RADIO tendrán su espacio propio en la Isla 132. Habrá transmisiones en vivo, premios instantáneos y la chance de participar por los autos del 114° Aniversario con la compra de la versión impresa del diario. Dónde encontrarnos.
07/02 10:28

Recordá que hay colectivos gratis al predio

El operativo especial está diseñado tanto para la llegada temprana como para el regreso tras el cierre de los shows principales:

Primer servicio: 17:00 horas.
Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).

Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.

La cabecera del recorrido está en Parque Central y el final es sobre calle Boerr. Quienes vayan en los COLE gratis deben ingresar por Linares.

Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0KM por sus 114 años: comprá el papel y participá

En el marco de su 114° aniversario, Diario RÍO NEGRO puso en marcha el sorteo «2 Autos 0KM», una iniciativa que permitirá a los lectores que compran la versión impresa participar por dos vehículos Toyota Yaris 0KM. El sorteo se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.

Pasos para participar del sorteo de los autos OKM

Para participar, los interesados deberán completar con sus datos personales los cupones ubicados en la versión impresa del diario y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados a tal fin.

Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales y completar el cupón digital en este formulario no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.

El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.

El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.

Quienes resulten ganadores y además sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche.

Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.


Temas

Dillom

Fiesta de la Confluencia 2026

Kapanga

La Joaqui

Neuquén

