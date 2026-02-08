EN VIVO
Día 4 de la Fiesta de la Confluencia 2026 | Cierre en Neuquén este domingo con Trueno, Dillom y La Joaqui
Este domingo 8 de febrero llega el turno de la música urbana: Trueno, Dillom y La Joaqui lideran una grilla explosiva que promete mantener la vara alta en la Fiesta de la Confluencia en el último día.
Del 5 al 8 de febrero la Isla 132 en Neuquén será el lugar elegido por miles de neuquinos y turistas que llegarán al lugar para disfrutar de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026. Como cada año, la propuesta se extiende durante todo el fin de semana e incluye música, gastronomía, camino de emprendedores y muchas sorpresas. Desde su inicio viene siendo multitudinaria
Este año, los artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios Limay, Confluencia y Energy Arena. Te contamos acá el minuto a minuto y todos los detalles que necesitas saber para vivir a pleno este domingo 8 de febrero de 2026. Horarios, grilla, artistas, colectivos, clima y mucho más.
Seguí el minuto a minuto de la Fiesta de la Confluencia 2026
Domingo de música urbana en la Fiesta de la Confluencia 2026: quiénes tocan, los horarios y el clima para el día 4
La máxima se ubicará en los 33°C y bajará a 25ºC en la noche. Está pronosticado viento.
A las 18 comenzarán las presentaciones en el escenario mayor.
410.000 personas: la cifra oficial que reflejó lo que fue el día 3
La marea humana que vibró con Kapanga, La Beriso y espera por NTVG supera los registros de las noches anteriores y consolida al evento como uno de los más masivos del país. [Mirá los detalles del récord y las fotos de una noche inolvidable]
Día 3 en el stand de Diario RÍO NEGRO: el furor de la Fiesta de la Confluencia
NTVG ya está en el escenario de la isla 132
La Beriso cerró su show con Ji Ji Ji de Los Redondos
El Mono de Kapanga y el mito del río Limay: «Me llevaron a tomar agua y hace 25 años que vuelvo»
Además, confirmó que el mito del agua del río Limay es real, (Lee la nota completa acá)
«Es olor a cementerio»: el crudo mensaje de la Bersuit sobre los incendios en la Patagonia
[Leé la nota completa y mirá qué dijo]
Quiénes son los ganadores de los premios del día 3 de la Fiesta de la Confluencia
La lista de afortunados del sábado:
Auto Toyota Yaris (rojo): Mónica Corsino.
Moto eléctrica: María Fernanda Mena.
Monopatín eléctrico: Gustavo Emanuel Inostroza.
Atención a mañana: El domingo se sortean los premios «gordos» de esta edición: la casa prefabricada de Viviendas Roca y una camioneta 4×4.
En fotos | La locura de Kapanga y la gente en la Confluencia
La Beriso ya pisa fuerte y la Isla 132 corea los clásicos
Sin banderas pero con miles de celulares arriba, el público recibió a la banda con una ovación. Se viene una lista cargada de hits para cantar a todo pulmón, preparando el clima para el cierre de los uruguayos de NTVG.
Lit Killah enciende el escenario Limay
La decisión de ubicarlo en el Escenario Limay responde a una estrategia del festival para fortalecer las propuestas paralelas al escenario principal y ofrecer una experiencia más íntima, en sintonía con la escena independiente y el entorno natural del río.
Seguilo en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=DEUxTID2mJk
Pijamas y rock: reviví el show de la Bersuit en imágenes
Entrá y mirá la galería completa con los mejores momentos del recital.
Kapanga pisó el escenario y ya se baila fuerte en la Isla
Con su clásica fusión de rock y cuarteto, la banda de Quilmes desató el baile y promete una lista de temas para que nadie se quede quieto en esta tercera noche.
Ya suena la Bersuit: fiesta y pogo en la Isla
El setlist:
La soledad
Yo tomo
Perro amor
Toco y me voy
Desconexión
Vuelos
Cuatro vientos
El viejo de arriba
Sr. Cobranzas
La bolsa
Negra murguera
Un pacto
Del folklore al metal: así pasó el talento regional por el escenario
El contrapunto llegó desde la otra orilla del río. Klown, la banda de Neuquén capital, fue la encargada de subir los decibeles con su propuesta potente de new metal melódico.
Mariano Gaido pasó el stand de Diario RÍO NEGRO
En diálogo con el equipo de RÍO NEGRO RADIO, el intendente celebró la convocatoria masiva de esta nueva edición de la Fiesta de la Confluencia y puso el foco en los números que no se ven en el escenario: «El impacto económico que la fiesta deja en la ciudad es muy importante, dinamizando el turismo y el comercio local», remarcó Gaido mientras compartía un momento con los visitantes del espacio.
Mirá acá la nota completa.
Acercate a la experiencia de ELEVÉ y volá por la Isla 132
La entrada es gratis y tenés tiempo hasta 17 horas para retirar tu ticket. ¡Agendátelo para mañana!
Cómo llegar a la Isla 132, colectivos gratis y los ingresos
Lit Killah en el Escenario Limay: la gran novedad
El artista, uno de los referentes más influyentes de la música urbana argentina, se presentará este sábado 7 de febrero a las 22:00, con un show que promete combinar freestyle, hits virales y una puesta pensada para un contacto más cercano con el público.
Aumentaron las atenciones sanitarias en el predio
Luck Ra le cumplió el sueño a un fan
Las propuestas para la familia en la Fiesta de la Confluencia
Encontranos en el corazón de la Confluencia
Recordá que hay colectivos gratis al predio
Primer servicio: 17:00 horas.
Último servicio: 03:00 horas (desde la zona del predio).
Para minimizar la espera, el municipio dispuso una flota de 8 unidades destinadas exclusivamente a este servicio. Los colectivos saldrán a demanda, con un tiempo de espera estimado de entre 15 y 20 minutos.
La cabecera del recorrido está en Parque Central y el final es sobre calle Boerr. Quienes vayan en los COLE gratis deben ingresar por Linares.
Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0KM por sus 114 años: comprá el papel y participá
En el marco de su 114° aniversario, Diario RÍO NEGRO puso en marcha el sorteo «2 Autos 0KM», una iniciativa que permitirá a los lectores que compran la versión impresa participar por dos vehículos Toyota Yaris 0KM. El sorteo se desarrolla a través de cupones que deben completarse y depositarse en urnas habilitadas en distintos puntos de la región.
Pasos para participar del sorteo de los autos OKM
Para participar, los interesados deberán completar con sus datos personales los cupones ubicados en la versión impresa del diario y depositarlos en las urnas situadas en los puntos habilitados a tal fin.
Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales y completar el cupón digital en este formulario no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.
El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.
El plazo para participar del sorteo se extenderá hasta el 26 de abril de 2026 inclusive y el sorteo se realizará el 30 de abril de 2026, bajo la supervisión de un escribano público. Se seleccionarán ganadores titulares y suplentes. Los resultados serán difundidos a través de los canales oficiales del diario y los ganadores serán contactados con los datos consignados en los cupones.
Quienes resulten ganadores y además sean suscriptores del Diario RÍO NEGRO accederán a un beneficio adicional: una estadía de tres noches para dos adultos en Bariloche.
Acá podés consultar las bases y condiciones y todos los detalles del sorteo.
Comentarios