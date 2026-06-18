Viento, zonda, nevadas y tormentas, el combo que puso en alerta al norte argentino: el detalle de las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un combo de alertas que afectarán durante toda la jornada de este jueves a varias provincias de la Argentina. Este fenómeno se fusionó con un cambio de aire que potenció la inestabilidad climática provocando la aparición de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo, zonda y hasta posible nevadas.

El fuerte temporal alcanzará a un total de 12 provincias, todas ubicadas al norte del país.

Las alertas que impactarán en Argentina

Sobre la tormenta, el organismo lanzó una alerta amarilla que alcanzará principalmente la región noreste de Argentina. Detalló que se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

«Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual», remarcó el SMN.

La alerta de viento alcanzará a provincias del noroeste del país. Según el informe, el área de alta montaña será afectada por «vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h». Además se indicó que «la situación puede estar acompañada por algunas nevadas, con ocurrencia de viento blanco».

Finalmente por el Zonda, se indicó que el área será afectada por viento con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h. El organismo recordó: «Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa».

Las provincias bajo alerta

El SMN compartió el mapa con el detalle de las provincias afectadas y así se pudo determinar que será una jornada complicada para: