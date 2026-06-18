Viento con ráfagas de hasta 80 km/h en Neuquén y Río Negro: el pronóstico para el Alto Valle, la cordillera, la costa y el norte neuquino

Con el frío, el viento también se instaló en el norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el detalle del pronóstico del tiempo para las distintas regiones de Neuquén y Río Negro, de esta manera anticipó que en ambas provincias se esperan ráfagas con distintos niveles de intensidad.

A continuación te brindamos el detalle del clima para la región del Alto Valle, el norte neuquino, zona centro de Neuquén, la cordillera, zona centro de Río Negro y la costa.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

General Roca (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 15°C | Mínima de 5°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 5°C . Viento de 13 – 22 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Sin ráfagas registradas.

Temperatura de . Viento de con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Sin ráfagas registradas. Tarde: Temperatura de 15°C . Viento de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Noreste y ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de con dirección predominante hacia el Noreste y ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 10°C. Viento de 13 – 22 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Sin ráfagas.

Neuquén (Confluencia, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 15°C | Mínima de 5°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 5°C . Viento de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Tarde: Temperatura de 15°C . Viento de 23 – 31 km/h hacia el Noreste con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Noreste con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 10°C. Viento de 13 – 22 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%.

El pronóstico del tiempo para el norte neuquino

Chos Malal (Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 13°C | Mínima de 5°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 5°C . Viento de 23 – 31 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Tarde: Temperatura de 13°C . Viento de 23 – 31 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 7°C. Viento de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

El pronóstico del tiempo en la zona centro de Neuquén

Zapala (Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 10°C | Mínima de 5°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 5°C . Viento de 23 – 31 km/h hacia el Este con ráfagas de 70 – 78 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Tarde: Temperatura de 10°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Noreste con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Noreste con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 5°C. Viento de 7 – 12 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

El pronóstico del tiempo para la cordillera de Neuquén y Río Negro

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 6°C | Mínima de 2°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 4°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Tarde: Temperatura de 6°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Noche: Temperatura de 2°C. Viento de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 6°C | Mínima de 2°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 3°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Tarde: Temperatura de 6°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Este con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0 – 10%. Noche: Temperatura de 2°C. Viento de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

El pronóstico del tiempo para la zona centro de Río Negro

Sierra Colorada (9 de Julio, Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 8°C | Mínima de 2°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 2°C . Viento de 23 – 31 km/h hacia el Este con ráfagas de 60 – 69 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Tarde: Temperatura de 8°C . Viento de 32 – 41 km/h hacia el Noreste con ráfagas de 51 – 59 km/h . Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Noreste con ráfagas de . Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 2°C. Viento de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

El pronóstico del tiempo para la costa de Río Negro

Viedma (Adolfo Alsina, Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 15°C | Mínima de 8°C .

Máxima de | Mínima de . Mañana: Temperatura de 8°C . Viento de 13 – 22 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 0%. Tarde: Temperatura de 15°C . Viento de 13 – 22 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%.

Temperatura de . Viento de hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%. Noche: Temperatura de 8°C. Viento de 23 – 31 km/h hacia el Noreste. Probabilidad de precipitación del 0%.

San Antonio Oeste (San Antonio, Río Negro)