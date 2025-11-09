Vientos fuertes, tormentas y ¿calor?: El pronóstico extendido semanal para Neuquén y Río Negro

El inicio de semana en la región estará marcado por la inestabilidad. Se esperan condiciones de tormenta en varias localidades de la Patagonia. Luego, el viento se volverá protagonista. Te contamos en detalle lo que será esta semana en la cordillera, el Alto Valle y la costa de Neuquén y Río Negro.

Día a día, el pronóstico para esta semana en el Alto Valle: tormentas y viento en Neuquén, Roca y Cipolletti

Para este lunes 10 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un panorama inestable para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La probabilidad de tormentas se ubica entre el 10 y 70% hacia la noche. La temperatura máxima esperada es de 24°C, con una mínima de 14°C.

Las condiciones mejorarán ligeramente este martes 11. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, se anticipan ráfagas de viento del oeste, con velocidades que podrían alcanzar entre 60 y 69 Km/h durante la tarde y noche. La máxima rondará los 22°C y la mínima será de 13°C.

El miércoles 12 y jueves 13 traerán jornadas con cielo entre parcialmente nublado y ligeramente nublado para el Alto Valle. Las temperaturas máximas subirán a 22°C y 26°C respectivamente, con mínimas de 10°C y 13°C. El viento se mantendrá del oeste, sin ráfagas significativas. La estabilidad será la tónica principal.

Hacia el fin de semana, el viernes 14 y sábado 15 mostrarán un aumento de las ráfagas de viento. Se esperan velocidades de hasta 59 Km/h en la noche para ambos días. Las máximas se mantendrán elevadas, con 28°C el viernes y 26°C el sábado, ideal para actividades al aire libre con precaución ante el viento.

El pronóstico extendido para la cordillera de Neuquén y Río Negro: qué pasa en la costa

En la cordillera, el lunes se presenta inestable. San Carlos de Bariloche tendrá lluvia fuerte con probabilidad de hasta 40% y ráfagas de 42 a 50 Km/h durante la tarde. Por su parte, San Martín de los Andes también prevé lluvia fuerte en la tarde, con vientos moderados.

El martes, Bariloche continuará con lluvias, esperándose ráfagas de hasta 69 Km/h por la noche, con una máxima de 13°C. San Martín de los Andes vivirá un martes similar, con lluvia fuerte y ráfagas de hasta 68 Km/h en la mañana y noche. Se recomienda especial atención en estas zonas.

En la costa, para Viedma, el lunes tendrá tormentas con hasta 40% de probabilidad, especialmente en la tarde y noche. Las ráfagas de viento del sudoeste podrían alcanzar los 59 Km/h. La temperatura máxima será elevada, cercana a los 30°C, y una mínima de 12°C.

El martes en Viedma la probabilidad de tormentas aumenta considerablemente, llegando hasta el 70%. Se esperan ráfagas de hasta 50 Km/h y un descenso de la temperatura máxima a 24°C. El SMN aconseja tomar precauciones ante estas condiciones climáticas en la capital rionegrina.