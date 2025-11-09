Por las tormentas, la Ruta 6 está intransitable en un sector de Rincón de los Sauces

Corte en Ruta 6 luego de las tormentas. Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

Luego de las tormentas, hay puntos afectados en la zona de Rincón de los Sauces. Está intransitable un sector de la Ruta 6. Se recomienda consultar el estado de lo caminos antes de transitar. Este domingo 9 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que continúa la alerta vigente por las condiciones climáticas adversas en gran parte de Neuquén y Río Negro.

Alerta por tormentas: una ruta en Rincón de los Sauces con corte parcial

«Por inundación de alcantarillas. Equipos y personal operando en la zona», señalaron desde la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén que está intransitable la Ruta 6, en paraje Filo Morado.

En tanto, en Puesto Hernández hay una calzada reducida. «Esta transitable con precaución», con una mano habilitada. Informaron que hay sedimentos sobre la calzada.

Alerta por tormentas: los peores horarios en Neuquén

Desde el SMN precisaron los peores horarios y zonas afectadas en Neuquén.

Confluencia – Añelo –Pehuenches – Picún Leufú, Loncopué – Picunches – Ñorquín – Sur de Chos Malal – Departamento Minas: alerta por tormentas durante la tarde y noche.

alerta por tormentas durante la tarde y noche. Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín : advertencia por tormentas para esta tarde de domingo.

: advertencia por tormentas para esta tarde de domingo. Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Aluminé – Huiliches – Lácar – Los Lagos: alerta durante la tarde y noche.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm», informaron desde el SMN.