Alerta en Neuquén y Río Negro: a qué hora llegarán las tormentas este domingo y cuáles serán las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones en la región este 9 de noviembre. Se esperan ráfagas y ocasional caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este domingo 9 de noviembre. El detalle de las zonas afectadas y cuándo serán los peores horarios de ráfagas. Se espera ocasional caída de granizo y lluvias.
Alerta por tormentas: el mapa con las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro
«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm», informaron desde el SMN.
El mapa con las zonas bajo alerta este domingo:
Alerta por tormentas: los peores horarios en Neuquén
- Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú, Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta por tormentas durante la tarde y noche.
- Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: advertencia por tormentas para esta tarde de domingo.
- Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Aluminé – Huiliches – Lácar – Los Lagos: alerta durante la tarde y noche.
Alerta por tormentas: los peores horarios en Río Negro
- Este de El Cuy- General Roca: alerta por tormentas durante la tarde y noche.
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por la tarde y noche.
- Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: alerta por la noche.
Alerta por tormentas: recomendaciones del SMN
Desde el SMN, emitieron una recomendaciones durante la alerta:
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o
piletas.
- Estar atento ante la posible caída de granizo.
- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,
documentos y teléfono.
