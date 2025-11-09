Alerta en Neuquén y Río Negro: a qué hora llegarán las tormentas este domingo y cuáles serán las zonas afectadas

Tormentas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Foto: Archivo Andrés Maripe.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro para este domingo 9 de noviembre. El detalle de las zonas afectadas y cuándo serán los peores horarios de ráfagas. Se espera ocasional caída de granizo y lluvias.

Alerta por tormentas: el mapa con las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm», informaron desde el SMN.

El mapa con las zonas bajo alerta este domingo:

Alerta por tormentas: los peores horarios en Neuquén

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú, Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta por tormentas durante la tarde y noche.

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: advertencia por tormentas para esta tarde de domingo.

Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Aluminé – Huiliches – Lácar – Los Lagos: alerta durante la tarde y noche.

Alerta por tormentas: los peores horarios en Río Negro

Este de El Cuy- General Roca: alerta por tormentas durante la tarde y noche.

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por la tarde y noche.

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: alerta por la noche.

Alerta por tormentas: recomendaciones del SMN

Desde el SMN, emitieron una recomendaciones durante la alerta:

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o

piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.