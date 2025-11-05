Video | Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, tras la renuncia de Francos

En tiempo de cambios y reestructuración dentro del Gobierno, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni en una ceremonia formal en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Oficialmente, Adorni dejó de ser vocero presidencial para ocupar un nuevo rol como jefe de Gabinete y reemplazar a Guillermo Francos quien presentó su renuncia tras las elecciones del 26 de octubre.

En el acto de ceremonia estuvieron presentes integrantes de la familia de Manuel Adorni y también los funcionarios que forman parte de la cúpula del Gobierno de Javier Milei, entre los que se destacó a Patricia Bullrich, Karina Milei, Martín Menem y Sandra Pettovello.

La reunión previa de Francos con Adorni y los rumores de tensiones

Esta semana, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con Manuel Adorni «para coordinar la transición de los temas y proyectos vinculados a su cartera». El encuentro se concretó el martes en las antiguas oficinas del funcionario en la Casa Rosada.

Durante el encuentro, dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso.

La salida de Francos, quien mantuvo un vínculo cercano con el presidente Javier Milei, no fue ajena a tensiones internas.

Voces dentro del Gabinete señalaron un cierto malestar del mandatario con su exministro coordinador por la falta de mediación en conflictos internos y la presunta «parálisis de ciertas áreas» bajo su órbita. Según trascendió, Francos ya tenía la certeza de no continuar en el Gobierno desde las elecciones legislativas, aunque el pedido de Milei para anunciar una victoria oficialista lo tomó por sorpresa en su momento.

Pese a haber solicitado una reunión para aclarar su futuro y definir su rol en una segunda etapa de gestión, Francos no obtuvo una definición clara por parte del Presidente. Esta situación se dio en un contexto donde Milei evitó hacer alusión directa a la salida de Francos cuando era consultado públicamente.