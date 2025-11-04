Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores electos por La Libertad Avanza

Javier Milei se reunirá con los legisladores que resultaron electos luego de las elecciones. Foto: Gentileza NA.

El presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a los diputados y senadores nacionales electos por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios nacionales del 26 de octubre. Será con la mira puesta en las leyes de reformas clave que pretende impulsar para la segunda mitad de su mandato, entre ellas la tributaria y la laboral.

60 legisladores electos se reunirán con Javier Milei

Son unos 60 los dirigentes libertarios que desembarcarán desde las 13 en en la sede gubernamental. Los que no fueron convocados fueron los que ingresaron en la lista oficialista pero por parte del PRO en el marco de la alianza electoral que cerraron.

Por eso, no estarán Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis ni Antonela Giampieri.

Por parte del Gobierno, asistirá el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem.

Javier Milei se reunió ayer con su Gabinete renovado

Este lunes, Santilli comentó que el mandatario hizo foco en la reunión de Gabinete en los lineamientos de la segunda etapa de la gestión y mencionó «las reformas, las modificaciones, los cambios más urgentes como reforma tributaria, modernización laboral, Código Penal, y por supuesto, la Ley de Presupuestos».

La semana pasada, Milei había recibido a la mayoría de los gobernadores para también comenzar a analizar con ellos estos proyectos de reformas. Durante el encuentro, el presidente aludió a la necesidad de financiar la inversión productiva mediante el ahorro nacional.

Javier Milei viajará el miércoles a Estados Unidos

Javier Milei emprenderá este miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Según se conoció, el mandatario le tomará juramento mañana a las 15 al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, y luego partirá hacia su viaje número 14 al país del norte.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

