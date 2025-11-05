Previo a su gira internacional, Javier Milei reúne a más de 100 legisladores del PRO y LLA en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana un encuentro en Casa Rosada con más de cien legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO, entre diputados y senadores con mandato vigente y electos. El objetivo principal de la reunión fue demostrar fuerza política antes del inicio de la temporada de negociaciones legislativas cruciales para su gestión.

Desde las 10, el mandatario recibió a los parlamentarios con la intención de exponer las prioridades de su gobierno en materia legislativa. Fuentes del entorno presidencial señalaron que la convocatoria buscaba consolidar un frente de apoyo en el Congreso, donde a partir de diciembre el oficialismo se posicionará como primera minoría en la Cámara de Diputados y segunda en el Senado, lo que configura un nuevo escenario político.

La importancia del evento se reflejó en la cifra de asistentes.

Según estimaciones del equipo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se esperaba la presencia de entre 130 y 140 legisladores. La invitación al bloque del PRO, a pedido de los hermanos Milei, no fue un detalle menor, dado el reciente distanciamiento público del presidente nacional del PRO, Mauricio Macri, respecto a la Casa Rosada.

La agenda de reformas urgentes que busca concretar el gobierno de Javier Milei con el nuevo congreso

El encuentro sirvió como preámbulo a la intensa agenda legislativa que el gobierno de Milei deberá afrontar. Entre los temas considerados «imprescindibles» por el Presidente, se encuentran la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para la previsibilidad fiscal del próximo año, así como las reformas tributaria y laboral.

Estas últimas son consideradas por el Ejecutivo como vitales para generar condiciones de inversión en el país.

Esta reunión marca el segundo encuentro consecutivo de legisladores nacionales en Casa Rosada en menos de 24 horas.

Ayer, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían dirigido una primera cita, aunque exclusiva para los integrantes de La Libertad Avanza que fueron electos en las últimas elecciones.