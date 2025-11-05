Día a día la agenda de Javier Milei en Estados Unidos y Bolivia: a qué hora partirá este miércoles a Miami

El presidente Javier Milei emprenderá hoy un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi. Luego su gira incluye una visita a Bolivia para participar de la asunción de Rodrigo Paz Pereira. Día a día cómo será agenda del mandatario libertario. A qué hora partirá hoy hacia Miami.

Días y horarios del viaje de Javier Milei en Estados Unidos y Bolivia

Desde presidencia, detallaron la agenda del presidente en su viaje internacional (expresados en hora argentina):

Miércoles 5 de noviembre

15 – El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Miami, donde arribará a las 2:20 horas del jueves 6 de noviembre.

Jueves 6 de noviembre

17:45 – El Presidente hablará en el American Business Forum.

Viernes 7 de noviembre

00.30 – El Presidente partirá en un vuelo especial hacia la ciudad de Nueva York, donde arribará a las 3:30 hs.

Sábado 8 de noviembre

9:30 – Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.

Quiénes estarán junto a Javier Milei en el American Business Forum

En Miami, Milei expondrá el jueves en el American Business Forum, que se realizará entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center.

En la actividad, además de Trump, participará el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi; la dirigente opositora venezolana María Corina Machado -ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025-; Jamie Dimon, CEO de JP Morgan Chase; el actor Will Smith; el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; y Adam Neumann, cofundador de Flow, entre otros.

Javier Milei recibió al embajador de Estados Unidos

Con Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei recibió ayer en su despacho de Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien previamente le había entregado las cartas credenciales, trámite que puso en marcha su misión de manera formal.

Lamelas ingresó pasadas las 17 a Casa de Gobierno y se retiró después de las 18. Primero formó parte de la ceremonia de entrega de cartas credenciales al jefe de Estado en el Salón Blanco, que incluyó a otros embajadores que comienzan sus funciones.

Luego recibió en Casa Rosada al predicador evangelista Franklin Graham, actual presidente y director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham (BGEA) y de la organización evangélica Samaritan’s Purse.

Además, lo acompañaron el miembro del Directorio de la BGEA, Melvin Graham; el Director para América Latina de la BGEA, Christopher Swanson; y el Vicepresidente de Cruzadas de la BGEA, Viktor Hamm.