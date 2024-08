Volcán Villarrica: ¿Hay riesgo de una gran erupción o sismo que afecte a Neuquén y a Río Negro?

Las autoridades de Chile redujeron el viernes el perímetro de seguridad del volcán Villarrica, pese a las sucesivas explosiones de los últimos meses. ¿Qué peligro reviste esta estructura para las provincias limítrofes de Neuquén y Río Negro?

Según informaron desde el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el volcán continúa bajo alerta técnica amarilla. Sin embargo, el área de exclusión pasó de 1,5 kilómetros a un kilómetro desde el centro del cráter.

«Esta decisión se basa en la disminución de la ocurrencia de explosiones a nivel de cráter, complementado con la baja actividad instrumental que se mantiene desde hace algunos meses”, informó Álvaro Amigo, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin. En este contexto, solicitaron a las personas respetar el sector delimitado.

Volcán Villarrica: ¿Hay riesgo de una erupción o sismo que afecte a Neuquén y a Río Negro?

Pese a la baja actividad registrada en el último tiempo, surge un interrogante: ¿Podría ocurrir una gran erupción en el futuro cercano que afecte a la Patagonia Norte? El reconocido geógrafo y doctor en Ciencias Ambientales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Marcelo Lagos, habló con Diario RÍO NEGRO y brindó su opinión al respecto.

Lagos explicó que en referencia a los asuntos volcánicos no hay certezas, sino más bien estadísticas y datos. «No se sabe, pero su historia podría indicar que sí. Todos sabemos en Chile que es el más peligroso y el mas riesgoso de Sudamérica. En la última decada no se registraron grandes eventos, pero esto no quiere decir que en el futuro haya una gran erupción«, precisó. El último estallido del Villarrica ocurrió en 2015.

El geógrafo aseguró que de ocurrir una erupción, el mayor riesgo deriva de la falta de conocimiento sobre cuándo finalizará. «La erupción volcánica una vez que comienza no sabemos cuando termina. Lo que hace más complejo que un sismo«, agregó.

Marcelo Lagos genó popularidad en televisión por su manera de explicar fenómenos sísmicos y geográficos. Ha sido panelista en TVN y Canal 13.​ Gentileza

Lagos también amplió los alcances de la actividad sísmica derivada de los flujos bajo tierra. Sin embargo, este tipo de movimientos telúricos no revisten de peligro para los residentes de la región de la Patagonia.

«La zona del Villarrica, ubicada en el centro-sur de Chile, registró su último terremoto gigante en 1960. Es poco probable que ocurra un terremoto gigante en el corto o mediano plazo y que esté conectado a la actividad volcánica en la zona«, aseveró.

Sin embargo, los especialistas monitorean permanentemente los movimientos del suelo dado que son señales claves para detectar y comprender una erupción en proceso.

«Las magnitudes que se registran en general no revisten peligro para los territorios cercanos. Menos para el territorio de Neuquén. Incluso, en el asentamiento más cercano —Pucón— no sienten los sismos. La actividad sísmica en los volcanos no reviste un peligro para territorio argentino ni chileno«, recalcó.

Volcán Villarrica: la importancia de un sistema de prevención

Lagos destacó, además, la importancia de contar con un sistema de alerta preventiva ante eventos naturales, como puede ser una erupción o un sismo. El caso más resonante es el de Japón, que semanas atrás encendió las alarmas de todo el mundo con un aviso de posible megaterremoto.

«La ciencia nos dice: no tenemos certezas, tenemos datos. No sabemos que pueda llegar a ocurrir, pero no nos podemos arriesgar», opinó.

Y por último, cerró: «Hay que comprender que no tenemos respuesta para todo, pero los escenarios del futuro pueden ser sumamente complejos y hay que estar preparados«.