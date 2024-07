Otro volcán cercano a Neuquén alerta por su «inusual silencio»: ¿es efecto del megaterremoto de Chile?

Este miércoles se registró una sorprendente explosión en el volcán Villarrica, ubicado en cercanías a la frontera con la provincia de Neuquén. Sin embargo, los científicos chilenos se interrogan por otra estructura geológica que permanece en un llamativo silencio: el volcán Llaima, cercano a los pasos Icalma y Pino Hachado.

El número de eventos sísmicos asociados al volcán Llaima disminuyó en más de un 90% tras el megaterremoto de magnitud 8.8, que impactó el centro-sur de Chile en 2010. Este fenómeno fue el punto de partida de una investigación realizada por volcanólogos, publicada recientemente en la revista Volcanology and Geothermal Research.

“Nuestros resultados muestran un raro ejemplo de supresión de la actividad volcánica inducida por terremotos. La geometría de la red de fallas y fracturas que forman el sistema alimentador del volcán parece tener un rol fundamental”, explican los expertos en el artículo titulado “A long time of rest at Llaima volcano following the 2010 MW 8.8 Maule earthquake, Chile”.

Luis Lara, investigador del Instituto Milenio Ckelar Volcanes y de la Universidad Austral, señaló que el Llaima tiene un historial eruptivo nutrido y, antes de 2010, presentaba actividad superficial constante. Sin embargo, después del megaterremoto, entró en una de las etapas más largas de inactividad desde 1852.

“El Llaima, aunque no tiene un lago de lava como el Villarrica, presentaba desgasificación y actividad sísmica diaria. Cualquier cambio en este comportamiento es significativo”, afirmó Lara. El volcán, ubicado a 300 kilómetros del epicentro del terremoto, parece haber sido afectado por la forma en que el sismo propagó la deformación en el subsuelo.

El terremoto de febrero de 2010 alteró las estructuras internas del volcán, cerrando una de sus principales vías de escape de magma. Según Lara, “durante un gran terremoto en Chile, el continente avanza hacia el océano, afectando las estructuras internas del volcán. En el caso del Llaima, la dirección de la extensión causada por el terremoto cerró una estructura, impidiendo que el magma alcanzara la superficie”.

Una de las últimas explosiones del volcán Llaima en abril de 2009. Crédito AP.

El estudio muestra que los grandes terremotos pueden tanto detonar como inhibir la actividad volcánica, dependiendo de la orientación de las estructuras internas de los volcanes. No obstante, Lara puntualizó que el Llaima no necesita un terremoto para reactivarse; lo que mueve las erupciones volcánicas es el ingreso de nuevos pulsos de magma desde el manto terrestre.

Este raro fenómeno de inactividad prolongada destaca la complejidad de las interacciones entre terremotos y volcanes, abriendo nuevas líneas de investigación sobre la dinámica interna de los volcanes y su respuesta a eventos sísmicos.

Con información de Futuro 360 en CNN Chile

Explosión del volcán Villarrica en Chile: cómo se sigue la situación desde Neuquén

La actividad del volcán Villarrica volvió a despertar la atención en Chile en las últimas horas tras registrarse una explosión. El proceso mantiene la alerta sobre la zona de alcance y es seguida con atención desde Argentina, principalmente en la provincia más cercana Neuquén.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz Aravena, explicó que la información sobre el volcán chileno, llega desde Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y también de la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Optic), con los distintos equipos instalados en la provincia.

Al respecto explicó que la alerta vigente «únicamente rige en Chile» y que por el momento, la explosión que se registró el miércoles por la noche no tuvo ninguna consecuencia fuera del vecino país.

«La localidad más cercana al volcán Villarrica es Junín de los Andes y está a unos 100 kilómetros, por lo que no implica ningún tipo de riesgo, ni representa peligro», destacó Cruz.

Según detallo, existe un convenio con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile para recibir la información de seguimiento y los reportes de situación de la formación.

«Lo de anoche fue algo que estuvo dentro de un comportamiento normal» explicó y detallo que el volcán Villarrica «es efusivo no explosivo, por lo que todo lo que salga queda en cercanías» algo que significa «una ventaja».

A pesar de la baja peligrosidad que puede implicar para Neuquén, desde Defensa Civil explicaron que la situación exige el seguimiento atento del volcán.