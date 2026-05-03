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Sociedad

Volvían de Bariloche y sufrieron un fuerte vuelco sobre Ruta 237: dos mujeres fueron rescatadas del vehículo

En el auto viajaban cuatro personas y las dos que iban atrás quedaron atrapadas en el interior del auto después del siniestro. Una de las ocupantes permanece internada y será derivada a Cipolletti.

Redacción

Por Redacción

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

Un fuerte vuelco se registró este domingo sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú. Por el siniestro, dos mujeres quedaron atrapadas dentro del vehículo y tuvieron que ser rescatadas por bomberos. Una de las ocupantes será derivada a Cipolletti.

Según informó el comisario Marcelo Osorio a Diario RÍO NEGRO, el hecho se produjo cerca de las 16 sobre la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1.324, entre Picún Leufú y Villa El Chocón.

Allí, unas cuatro personas volvían de Bariloche a bordo de un Volkswagen Gol cuando el conductor se quedó dormido, comió banquina y, al intentar estabilizar el rumbo sobre la ruta, perdió el control del rodado.

Rescate y traslado médico por vuelco en Ruta 237

En el sector acudió personal policial, de salud y bomberos voluntarios d Picún Leufú. Si bien el conductor y la persona que iba en el asiento del acompañante fueron hallados conscientes fuera del vehículo, las autoridades registraron a dos mujeres atrapadas entre los fierros del vehículo, que reportó grandes daños materiales tras el incidente vial.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.

Ambas tuvieron que ser retiradas del rodado a través de maniobras de rescate y luego todos fueron trasladados al hospital local. El comisario confirmó que tres de ellos ya fueron dados de alta, mientras que la mujer restante permanece internada y será derivada a Cipolletti.



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Un fuerte vuelco se registró este domingo sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú. Por el siniestro, dos mujeres quedaron atrapadas dentro del vehículo y tuvieron que ser rescatadas por bomberos. Una de las ocupantes será derivada a Cipolletti.

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