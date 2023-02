Amboé y La Nueva Luna del Chino abren la Fiesta de la Lana en Maquinchao

Con un agasajo a sus hacedores y visitantes, la comunidad de Maquinchao comenzó a vivir este mediodía un nuevo homenaje a la principal actividad productiva de la zona como es la ganadería ovina, con la realización de la Fiesta Nacional de la Lana.

Esta nueva edición, la octava, se inició al mediodía en el predio de la Sociedad Rural de Maquinchao, ubicada a unos 500 metros del casco urbano, con la entrega de presentes a funcionarios que visitan la localidad y un almuerzo agasajo a productores locales. También se le sumó el sorteo de reproductores -ovejas y carneros- que serán entregados a los ganadores en próximo fin de semana en el marco de la Exposición Ganadera de la Region Sur.

El acto de inauguración de la fiesta fue presidido por la gobernadora Arabela Carreras, quien estuvo acompañada por la intendente, Silvina Frías y funcionarios regionales y provinciales.

La gobernadora Arabela Carreras acompañó a la comunidad de Maquinchao en el agasajo a productores. Foto: Gentileza.

A las 16:30 quedará inaugurado el predio ferial, dispuesto en las inmediaciones del gimnasio municipal. Alrededor de las 20, dará inicio el show artístico en el escenario al aire libre de la calle Independencia. La Delegación de Folclore de Río Negro será la encargada de iniciar la jornada y cerca de la medianoche se presentará Amboé, con toda la música chamamecera del litoral. Luego la noche continuará al ritmo de la cumbia con La Nueva Luna del Chino y Hasta Las Manos y se cerrará con un gran baile popular.

Mañana a partir de las 20, los roquenses de New Rewind abrirán el show artístico. Luego se presentarán Cantores del Alba. Cerca de la medianoche, está prevista la actuación Dale Q´Va, el grupo de cuarteto liderado por Neno Aguirre, ex Trulalá y Banda Express y David Ortiz, ex Trulalá y Sabroso. La presencia de la banda cordobesa en Maquinchao, ha generado una gran expectativa en la Región Sur, por lo que los organizadores esperan la llegada de fans desde las distintas localidades vecinas.

El cierre de la segunda y última noche estará a cargo de Mándele, Mándale y un gran baile popular.