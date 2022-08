“El cariño de la gente de la Línea Sur es mi mayor motivación. Ojalá, desde acá podamos contagiar al mundo llevando este mensaje de paz»

Afrontando un clima hostil, con ráfagas de viento que por momentos superaron los 80 kilómetros por hora, Rodrigo Tellechea llegó este sábado al mediodía a Jacobacci y completó la cuarta etapa de la travesía Dina Huapi-Chimpay que realiza llevando el lema «Por una humanidad en Paz».

El deportista oriundo de Los Menucos fue recibido por un nutrido grupo de personas que lo acompañaron en su caminata durante los últimos kilómetros entre Clemente Onelli y Jacobacci.

“Este recibimiento, este cariño, este amor es lo que necesita el mundo. Es lo que quiero mostrar al mundo desde nuestra querida Línea Sur” señaló visiblemente emocionado minutos después de arribar al Polideportivo “Santiago Arroyo”. Allí niños, jóvenes y adultos le dieron una calurosa bienvenida portando pancartas y carteles con mensajes de Paz.

Un nutrido grupo de vecinos lo acompañó caminando durante los últimos kilómetros. Foto: José Mellado.

Tellechea, a quien apodan “Taty”, inició la travesía el pasado miércoles desde Dina Huapi y buscar llegar a Chimpay el 27 de agosto. La intención del caminante es recorrer los pueblos y parajes que se ubican a la vera de la ruta nacional 23 para llegar hasta Valcheta, y desde allí dirigirse al valle medio por la ruta provincial N°4 pasando por el Gualicho para llegar a Pomona. A partir de allí, la caminata será por una de las banquinas de la ruta nacional 22 para finalizar en Chimpay, luego de 18 días y más de 800 kilómetros de caminata.

Armó un itinerario para llegar a la localidad valletana caminado, y en cada pueblo y paraje por donde pasa invita a la gente a sumarse a caminar algunos kilómetros, con consignas por la paz.

En estos primeros cuatro día, caminó soportando temperaturas bajo cero, nieve, frío, lluvia, calor y viento.

En Jacobacci, posó frente al cartel de ingreso. Foto: José Mellado.

“Esta travesía la estoy haciendo solo. Me mueve la fe en Dios y el cariño de los pobladores de la Línea Sur. Hay mucho tránsito en la ruta 23. Las cosas vienen saliendo como lo había pensado en un momento” sostuvo y añadió que “es una promesa que le hice a mi abuelo. Era una persona muy solidaria, era todo para mí y me inculcó que nunca me rinda, que ante la adversidad uno puede salir adelante con respeto y humildad. El hubiera querido hacerlo”.

Un gran recibimiento tuvo en el Polideportivo «Santiago Arroyo». Foto: José Mellado.

Este lunes retomará la travesía para unir los 75 kilómetros hasta Maquinchao, el martes llegará hasta Aguada de Guerra, el miércoles llegará a su localidad natal, Los Menucos.

Recibió el afecto y cariño de la comunidad jacobaccina. Foto: José Mellado.

El jueves 18 el jueves tendrá una nueva jornada de descanso, y el viernes 19 buscará llegar hasta Sierra Colorada. El sábado 20 llegará hasta Ramos Mexia, el domingo a Nahuel Niyeo, y el lunes 22 a Valcheta. En este localidad descansará un día y el miércoles 24 partirá por la ruta 4 hasta el puesto de Medina. Por último, el jueves 25 planificó llegar hasta la planta de alta tensión en cercanías de Pomona, el viernes caminará hasta Choele Choel y el sábado 27 finalmente irá por la ruta 22 hasta llegar a Chimpay.