Las Grutas: Siguen “truchando” páginas de alojamientos para estafar turistas

Las vacaciones están a punto de comenzar y todos quieren planificar estadías en paisajes soñados. Y Las Grutas es un destino más que tentador, no sólo para los turistas sino para aquellos que se aprovechan del interés de la gente a través de estafas virtuales, que perjudican tanto a los potenciales visitantes como a los prestadores.

Esta vez esa modalidad de engaño, tan vigente en esta época, le tocó a Sebastián Leal, el buzo profesional que vive frente al mar en la primera bajada del balneario y desde allí captura momentos e imágenes únicos de la cotidianidad de la playa.

Es que Seba tenía en alquiler el departamento desde el cual se asoma a la magia marina, y le fraguaron parte de los datos de su página para redireccionar a los interesados a una cuenta “trucha”.

El indignado posteo del damnificado.

“Me enteré de esto de casualidad. Estaba en Puerto Madryn y me llamó un hombre para preguntarme si yo era el que alquilaba el departamento, porque se lo estaba ofreciendo otra persona. Ingresé a la página (era a través de Google Maps) y ví que habían truchado parte de los datos, entre ellos el número de teléfono” contó Seba.

“Al ver esto llamé a los números y me atendieron hasta 3 personas distintas que me dieron tres números de cuenta diferentes con sus respectivos CBU. Es una estafa terrible, porque tientan a la gente con precios mucho más bajos que los habituales y no tienen, obviamente, ninguna traba con las fechas de las reservas. Es terrible” se indignó el buzo.

Tras constatar lo ocurrido cerró su cuenta y se comunicó con el área de turismo, que le indicó que debía ir a la comisaría a denunciar. “Así lo hice, y después me dirigí a la fiscalía. Allí lo que me dijeron es que el delito no se había consumado- pese a que yo soy una de las partes afectadas por el engaño – Y lo que hice fue dejar al menos los datos que pude reunir de los estafadores, para que alguien que quiera tomar el tema investigue” relató el hombre.

Su caso es similar al de muchos prestadores que, en estos meses claves para cerrar reservas, vieron que otros fraguaron sus datos. Una de ellas es la propietaria de la posada Gaudí, que recientemente hizo público el episodio sufrido, en el que también, “truchando” datos de su página, redireccionaban a la gente a una cuenta falsa.

Atentos a esto, desde el área de prensa municipal informaron que tuvieron un contacto con el organismo de Defensa al Consumidor provincial, para tratar de agilizar los mecanismos para que este tipo de estafas también puedan ser denunciadas a través de esa vía. Planificaron fijar códigos QR en distintos puntos de atención que permitiesen dinamizar la gestión. Algo que concretarían en breve. También están creando un registro de los casos ocurridos hasta el momento.

Por otra parte, la cartera turística dio a conocer algunos puntos claves para que los turistas no caigan en este tipo de delitos.

Entre ellos figuran: -Buscar información en sitios oficiales (el sitio de la cartera es www.lasgrutasturismo.gob.ar)

– Ante cualquier duda llamar a los teléfonos de Turismo, a saber: (02934) 497463 o (2934) 410944 (área de fiscalización).

– Consultar en la web de AFIP si el CUIT que otorga el que ofrece el alojamiento es válido.

– Nunca entregar montos de reserva excesivos.

– Controlar la ubicación del alojamiento ofertado con Google Street View, para ver si las imágenes son idénticas a las del lugar propuesto.