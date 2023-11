Milei presidente: PreViaje, privatización de Aerolíneas Argentinas y obras paradas, dudas del turismo

Incertidumbre. Ésa es la palabra que engloba las inquietudes que embargan a los referentes del quehacer turístico, que, ante el nuevo gobierno que liderará Javier Milei, todavía desconocen no sólo quién encabezará la cartera, sino el rumbo que tendrá la actividad.

“El primer dato es que no lo van a dejar como ministerio, sino que será una secretaría. Y eso ya marca algo, le quitarán importancia” aseguró en diálogo con RÍO NEGRO RADIO Walter Sequeira, que es titular de la cámara de comercio de Las Grutas y preside la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), que es el órgano que nuclea a todas las cámaras comerciales de la provincia.

“Ayer (por el jueves 22) participé de una reunión por Zoom que organizó la comisión de turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en la que están representados todos los destinos turísticos del país, y se habló de este tema. Porque todavía no sabemos si el presidente electo va a comenzar a trabajar en una mesa de diálogo público-privada. Si es así debería convocar tanto a la Came como a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra)” apuntó el prestador.

Esas asociaciones ya organizaron un nuevo encuentro que se desarrollará de manera presencial, en Buenos Aires, el 4 o 5 de diciembre. “Para esas fechas ya esperamos contar con, al menos, el nombre del que designarán para la cartera. Se hablaba del diputado macrista Hernán Lombardi, pero mucho no se sabe aún” continuó Sequeira.

Por otra parte, entre los temas que preocupan al sector figuran la posible anulación del programa Pre Viaje, la ausencia de obras públicas de infraestructura turística y la privatización de Aerolíneas.

Esto último vinculado a lo que podría pasar con Líneas Aéreas del Estado (Lade), ya que esta aerolínea estatal está considera de fomento, y sostiene rutas áreas que llegan a puntos del país en los que las grandes líneas comerciales (por la escasa cantidad de potenciales usuarios) no estarían interesadas en invertir.

“Hay mucha necesidad de conectividad en la Argentina. Y cuando vos los escuchás y son candidatos hablan de federalismo, pero de un federalismo que se queda en el papel. Porque por un lado hablan de invertir en el interior, pero también quieren frenar la obra pública. Y nosotros, como otros destinos (por Las Grutas y lugares turísticos similares) somos ‘del interior del interior’ del país, por eso necesitamos esas conexiones áreas. E inversiones, porque acá (en alusión al balneario) el aeropuerto está cerrado. Así que, de acá en más, no sabemos qué podrá ocurrir” se lamentó el comerciante.

También habló de la posibilidad de que el PreViaje se convierta en ley antes del cambio del gobierno. “Desconozco si ésa será la intención. Pero Milei también podría vetarla. El programa ayudó a los destinos emergentes y también contribuyó a que el Estado formalizara la actividad, porque los que no facturaban no podían participar. Ojala la idea sea que lo que fue exitoso se sostenga” se esperanzó.

