Vuelos demorados en Aeroparque en la previa de Navidad: qué pasa en Neuquén y Río Negro este martes
Un fuerte temporal afecto los viajes programados antes del inicio de las fiestas.
Un fuerte temporal en Aeroparque demoró una serie de vuelos programados en la previa de Navidad. Cientos y cientos de pasajeros aguardan en el aeropuerto internacional que se optimicen las condiciones climáticas para poder cumplir con su viaje. Qué pasa en Neuquén y Río Negro.
Según precisaron desde la página Aeropuertos Argentinas, hay vuelos postergados de Flybondi que se iban a realizar en horas de la tarde y que pasaron a la noche a Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Iguazú y Mendoza.
Asimismo, también cancelaron viajes: el vuelo que iba a salir desde Aeroaparque a Mendoza a las 19:55 fue suspendido.
En el caso de Aerolíneas Argentinas, debió postergar su itinerario de la tarde con viajes programados a Mar del Plata, Formosa, Mendoza, Porto Alegre y San Pablo. Si mejoran las condiciones climáticas, pasarán a ejecutarse entre las 20 y 21, en principio.
El fuerte temporal generó un caos en las inmediaciones de Aeroparque, con miles de pasajeros alterados por el estado de su vuelo.
Vuelos demorados: qué pasa en Neuquén y Río Negro
Por otra parte, desde Aeropuertos Argentinas informaron que el vuelo de Flybondi que iba a salir desde Bariloche a Aeroparque a las 18:30 se demoró y fue reprogramado para las 22:10.
Asimismo, se demoraron otros viajes que tenían como destino el aeropuerto de la cordillera de Río Negro.
El vuelo de JetSmart desde Ezeiza que estaba estimado salir a las 19:24 se demoró casi media hora. Otro de la misma línea que iba a partir a las 20:34 directamete sale «demorado» sin más precisiones.
Con respecto a Aerolíneas Argentinas, se postergó para después de las 22 un vuelo que iba a salir desde Aeroparque.
En Neuquén, el aeropuerto Juan Domingo Perón informó que tanto el viaje a Aeroparque programado para las 21 como el arribo desde el mismo lugar a las 22 presentan demoras.
