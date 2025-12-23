Vuelos demorados en Aeroparque en la previa de Navidad: qué pasa en Neuquén y Río Negro este martes

Un fuerte temporal en Aeroparque demoró una serie de vuelos programados en la previa de Navidad. Cientos y cientos de pasajeros aguardan en el aeropuerto internacional que se optimicen las condiciones climáticas para poder cumplir con su viaje. Qué pasa en Neuquén y Río Negro.

Según precisaron desde la página Aeropuertos Argentinas, hay vuelos postergados de Flybondi que se iban a realizar en horas de la tarde y que pasaron a la noche a Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Iguazú y Mendoza.

Asimismo, también cancelaron viajes: el vuelo que iba a salir desde Aeroaparque a Mendoza a las 19:55 fue suspendido.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, debió postergar su itinerario de la tarde con viajes programados a Mar del Plata, Formosa, Mendoza, Porto Alegre y San Pablo. Si mejoran las condiciones climáticas, pasarán a ejecutarse entre las 20 y 21, en principio.

El fuerte temporal generó un caos en las inmediaciones de Aeroparque, con miles de pasajeros alterados por el estado de su vuelo.

Vuelos demorados: qué pasa en Neuquén y Río Negro

Por otra parte, desde Aeropuertos Argentinas informaron que el vuelo de Flybondi que iba a salir desde Bariloche a Aeroparque a las 18:30 se demoró y fue reprogramado para las 22:10.

Asimismo, se demoraron otros viajes que tenían como destino el aeropuerto de la cordillera de Río Negro.

El vuelo de JetSmart desde Ezeiza que estaba estimado salir a las 19:24 se demoró casi media hora. Otro de la misma línea que iba a partir a las 20:34 directamete sale «demorado» sin más precisiones.

Con respecto a Aerolíneas Argentinas, se postergó para después de las 22 un vuelo que iba a salir desde Aeroparque.

En Neuquén, el aeropuerto Juan Domingo Perón informó que tanto el viaje a Aeroparque programado para las 21 como el arribo desde el mismo lugar a las 22 presentan demoras.