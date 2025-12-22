Vuelos normalizados para las fiestas: se levantó el paro de controladores aéreos por conciliación obligatoria

Este lunes la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) anunció que se levantó el paro de los controladores aéreos. El Gobierno Nacional dictó la conciliación obligatoria y por ende los vuelos operarán normales durante las fiestas de fin de año.

La medida de fuerza había sido convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). Si bien no necesariamente iba a cancelar viajes, sí iba a afectar los labores de despegue, por lo que obligaba a las aerolíneas a reprogramar o demorar los vuelos.

Concretamente, las restricciones más fuertes se darán en dos momentos de esta semana:

Martes 23 de diciembre habrá un freno en los despegues nacionales entre las 19 y las 23 horas .

habrá un freno en los despegues nacionales entre las . Sábado 27 de diciembre la medida afectará a los vuelos con destino internacional en la franja que va desde las 14 hasta las 17 horas.

La semana pasada, este plan alcanzó vuelos nacionales y, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas tuvo que modificar los esquemas en 155 despegues por demoras o adelantamientos, lo que impactó en viajes de más de 20 mil pasajeros.

Desde el sindicato habían profundizado sus medidas de fuerzas en reclamo por la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos, actualización de refrigerios y el rechazo de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectorias. Además, denuncian los constantes incumplimientos al convenio colectivo.

“Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde Atepsa.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria

La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria entre el conflicto entre EANA y Atepsa para garantizar los vuelos durante la temporada alta.

“Cabe destacar que, en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”, destacó la empresa.

A la par, desde EANA denunciaron al gremio por presuntas maniobras que pusieron en riesgo la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y empleados.

«La colocación de dicha bandera en las torres citadas, no solo obstaculiza la normal labor sino también, el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación”, precisaron

El caso recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Eduardo Rafecas, quien lleva adelante la investigación sobre si la protesta constituyó delitos.