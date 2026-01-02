KOKO suspendió el servicio expreso durante enero 2026: qué colectivos seguirán funcionando entre Regina, Roca y Neuquén

Con el inicio del año 2026, KOKO, la empresa de colectivos que conecta todas las ciudades del Alto Valle, informó que durante todo el mes de enero suspenderá el servicio expreso, se trata de una opción más rápida que los usuarios utilizan para hacer el recorrido entre Regina, Roca y Neuquén.

La empresa de transporte interurbano es la única que funciona en la región, por lo tanto es un servicio útil para quienes no tienen otra opción de movilidad. La medida se comunicó este viernes 2 de enero por lo cual también generó sorpresas entre quienes esperaban la llegada del colectivo.

KOKO: qué colectivos seguirán funcionando entre Regina, Roca y Neuquén

De acuerdo al comunicado difundido, en enero solo funcionarán los servicios comunes que mantendrán sus recorridos y horarios habituales. El mismo será la única opción para viajar desde Regina a Neuquén o viceversa, realizando paradas intermedias en las distintas localidades que forman parte del Alto Valle.

En tanto el servicio por Ruta 22 que solo funciona entre Roca y Neuquén; y el servicio por calle Alem que es una conexión rápida entre Roca y Cipolletti, funcionarán con normalidad durante todo el mes.

Desde la empresa recomendaron consultar con precisión en las distintas terminales, los horarios para evitar inconvenientes.

De igual manera, según lo comunicado por la agencia Roca Viajes, los horarios son los siguientes:

Servicio Común de Regina a la terminal de Neuquén (ETON)

Servicio Común de la terminal de Neuquén (ETON) a Regina

Servicio por Ruta 22 de Roca a Neuquén