Vacaciones Verano 2026: viajar por Argentina o al exterior, cuánto cuesta Brasil y otros destinos

Patagonia en alza: Bariloche consolida su atractivo, aunque el salto interanual del 28% la ubica entre los destinos más caros del país.

Un relevamiento exclusivo de la consultora Focus Market elaboramos para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, revela que el costo de vacacionar este verano será significativamente más alto que en 2024, con diferencias marcadas entre destinos nacionales e internacionales y un fenómeno de consumo que redefine prioridades y hábitos de viaje en una Argentina con moneda volátil y decisiones de gasto cada vez más cautas.

El informe de Focus Market –dirigido por Damián Di Pace– presenta un panorama económico del verano 2026 donde los costos de vacacionar aumentaron en general y empujan a las familias argentinas a replantear sus estrategias de ocio y descanso. El relevamiento toma como referencia una familia tipo de dos adultos y dos menores durante 15 días, con vuelo y alojamiento en hotel de 3 estrellas con desayuno incluido.

Según ese cálculo:

Mar del Plata , el clásico destino de la Costa Atlántica, tendrá un costo estimado de $5.121.156, que incluye 14 noches para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en avión y con estadía en un Hotel 3 estrellas, lo que representa un aumento interanual 2024-2025 (relevando los diciembre de cada año) del 4% .

, el clásico destino de la Costa Atlántica, que incluye 14 noches para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en avión y con estadía en un Hotel 3 estrellas, lo que representa un aumento interanual 2024-2025 (relevando los diciembre de cada año) del 4% Bariloche , el ícono patagónico del verano, trepa hasta $7.693.084 (2 adultos + 2 niños, Avión y Hotel 3 estrellas) , con un salto del 28% interanual.

, el ícono patagónico del verano, (2 adultos + 2 niños, Avión y Hotel 3 estrellas) Mendoza, que ingresa por primera vez al estudio, se posiciona como una opción relativamente más económica: $3.610.467 (2 adultos + 2 niños, Avión y Hotel 3 estrellas) para el mismo paquete.

Costa Atlántica, un clásico que se encarece: Mar del Plata sigue liderando las elecciones, pero con un presupuesto que supera los cinco millones de pesos para una familia tipo.

Estas cifras reflejan cómo la inflación y los costos de transporte y servicios se traducen directamente en los bolsillos de los argentinos. El impacto se siente en todo el arco de gastos que envuelve unas vacaciones tradicionales: vuelos, alojamiento, traslado y alimentación.

Contraste internacional: ¿más barato afuera, más caro para entrar?

El análisis no queda circunscripto al turismo doméstico: también compara con destinos tradicionales del exterior e indica que, aunque viajar afuera implica un desembolso mayor en términos absolutos, la dinámica de precios presenta sorpresas y matices.

Entre los puntos más destacados:

Río de Janeiro: total aproximado de $8.412.283, 14 noches para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en Avión y con estadía en un Hotel 3 estrellas, con una suba interanual del 6%. El componente más relevante del aumento proviene de los pasajes aéreos, que para cuatro personas rondan en promedio los $5.652.727.

Brasil en la mira: Río de Janeiro sigue siendo uno de los destinos más buscados, con el costo del pasaje aéreo como principal variable.

Punta del Este: destino uruguayo con fuerte consolidación turística, se ubica en $10.978.158, con un incremento del 32% respecto a la temporada anterior.

Santiago de Chile: con $7.362.873, aparece como alternativa intermedia en el contexto regional.

En conjunto, estos valores corroboran una tendencia que aparece tanto en fuentes especializadas como en análisis macroeconómicos: aunque el exterior puede resultar más caro en términos de moneda local, algunos destinos siguen siendo competitivos en dólares y presentan estructuras de precio más favorables cuando se compara con el interno argentino en moneda dura.

Tendencias de viaje en el verano 2026

Más allá de los números globales, el informe y diversas coberturas periodísticas identifican señales claras sobre cómo piensan vacacionar los argentinos:

Escapadas cortas y turismo local en alza

En un contexto de gasto más cauteloso, viajes de fin de semana y escapadas de corta duración ganan tracción. La idea de extender vacaciones no se descarta, pero la planificación se concentra en experiencias más frecuentes pero de menor duración, reduciendo los costos asociados al transporte y alojamiento prolongado.

Turismo de proximidad: estadías de cuatro días cerca de grandes ciudades se consolidan como refugio frente a los precios altos.



Comparativa cambiaria y su efecto en la elección

El informe destaca un factor macroeconómico clave: en 2025 el peso argentino se depreció un 36,97%, mientras monedas de países vecinos como el real brasileño, el peso chileno y el peso mexicano se apreciaron entre 7% y 13%. Esta dinámica encarece los consumos en el exterior en términos de pesos argentinos, aunque no elimina del todo la brecha de precios relativa en algunos destinos.

El resultado de esta ecuación cambiaria no sólo impacta en las decisiones de viaje, sino también en la percepción del turista sobre qué destino representa un mejor valor por su dinero. En medio de estas cifras, la planificación y la atención al detalle de los precios se vuelven factores decisivos.

Más barato, ¿mejor? No siempre

La comparación de costos absolutos deja también contrastes interesantes. Por ejemplo, aunque un paquete en Punta del Este resulta en valores superiores a muchos destinos nacionales, su aumento interanual del 32% indica que los precios internacionales también se están ajustando, más allá de las expectativas de que “afuera siempre es barato”. Por su parte, Bariloche experimenta un salto del 28% en el mismo período, recordando que el turismo interno no es inmune a los vaivenes de la economía y la demanda.

Esto se inscribe en análisis más amplios que comparan precios en dólares diarios: distintos estudios indican que veranear en Argentina puede costar alrededor de US$300 por día en enero y US$240 en febrero, mientras que en destinos como Santiago de Chile o Florianópolis los promedios bajan a US$200 y US$180 respectivamente.

Conclusión: nuevas reglas para un viejo ritual

El verano de 2026 viene con una certeza y varios interrogantes. La primera certeza es que el costo de vacacionar aumentó respecto a 2024, tanto en Argentina como en destinos del exterior, aunque no de manera homogénea. Las familias argentinas se enfrentan a una realidad donde planificar las vacaciones exige más cálculo y creatividad: el turismo doméstico conserva su atractivo por cercanía y flexibilidad, mientras que algunos destinos internacionales, pese a la brecha cambiaria, siguen ofreciendo alternativas competitivas.

Además, la tendencia hacia viajes cortos, escapadas de fin de semana y experiencias regionales sugiere que el verano no se reducirá a un solo modelo de descanso, sino que se fragmentará en opciones adaptadas a distintos niveles de presupuesto y prioridades personales.