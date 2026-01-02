Expectativa por la inflación de diciembre 2025: ¿cuándo se conocerán los datos oficiales de Nación, Neuquén y Río Negro?

Inició el primer mes del 2026 y con su llegada, crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al mes de diciembre 2025. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y ya anticipó cuándo lo hará.

IPC de diciembre: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro durante el último mes del año.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico que revelará el dato general del IPC de diciembre que representa el total de hogares del país, es decir a nivel nacional, se publicará el próximo martes 13 de enero de 2026.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

La inflación de noviembre para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en noviembre una variación de 2,5%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%

En la provincia de Neuquén se ubicó en 2,4%, una pequeña baja respecto al valor de octubre. La variación acumulada hasta noviembre fue del 34,9%, mientras que la variación interanual se posicionó en 38,7%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 1,74%. Esto mostró una baja en comparación con octubre. La variación interanual cerró en 21,72% y la acumulación anual se ubicó en los 19,13%