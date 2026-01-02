Aumentó el combustible: cómo quedaron los precios en Neuquén y Río Negro en enero de 2026

El comienzo de 2026 llegó con cambios en los surtidores. La actualización de los impuestos nacionales a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono ya impacta en los precios finales que pagan los conductores, con valores que varían según la ciudad y el tipo de combustible. Los precios en Neuquén, Bariloche, Roca y Viedma.

El Gobierno oficializó una nueva suba del impuesto a la nafta y el gasoil

A fines de diciembre, el Gobierno nacional confirmó una suba impositiva que comenzó a regir desde el 1 de enero. La medida quedó establecida mediante el decreto 929/2025 y alcanza tanto a las naftas como al gasoil en todo el país.

De acuerdo con la normativa publicada en el Boletín Oficial, la nafta sin plomo y la nafta virgen registran un aumento fijo de $17,291 por litro en el impuesto a los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el tributo al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el incremento es de $14,390 por litro en el impuesto principal, más $7,792 correspondientes al tratamiento diferencial para determinadas regiones y $1,640 por litro en concepto de carbono. El esquema diferencial alcanza a las provincias patagónicas, entre ellas Neuquén y Río Negro.

Neuquén capital: los precios más altos de la región

En una estación de servicio relevada en la ciudad de Neuquén, la nafta Súper se vende a $1.509 por litro, mientras que la Infinia alcanza los $1.754. En el caso del gasoil, el Infinia Diesel se ubica en $1.968.

Bariloche: valores más bajos en la nafta Súper

En Bariloche, la nafta Súper se consigue a $1.427, por debajo del precio de Neuquén. La Infinia se vende a $1.678, el gasoil común a $1.695 y el Infinia Diesel a $1.909.

Roca: precios intermedios en el Alto Valle

En Roca, la Súper tiene un valor de $1.449 por litro y la Infinia cuesta $1.718. El gasoil común se comercializa a $1.699, mientras que el Infinia Diesel llega a $1.909.

Epígrafe: En Roca, los precios se mantienen en un rango intermedio dentro de la región.

Viedma: la Súper más barata entre las ciudades relevadas

En la capital rionegrina, la nafta Súper se vende a $1.421, el valor más bajo entre las cuatro ciudades. La Infinia cuesta $1.676, el gasoil $1.713 y el Infinia Diesel alcanza los $1.888.