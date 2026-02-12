Vuelve el calor en el Alto Valle para el fin de semana largo: qué pasa en la costa y en la cordillera

Se viene el primer fin de semana largo del 2026. En el Alto Valle, luego de días de mucho viento y de bajas temperaturas, regresa el calor. Qué va a pasar con el viento y cuál es el panorama en la cordillera y la costa atlántica.

Según precisó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), «mejoran las condiciones con disminución de los vientos en toda la región».

En este sentido, detalló que se aproximan jornadas sealadas y templadas, con un «paulatino ascenso de la temperatura».

Además de destacar el buen tiempo para el fin de semana, la AIC añadió que el lunes 17 y martes 18 se aguardan que sean «días cálidos».

Estos períodos van a mantenerse durante la segunda mitad del mes y hasta marzo, con algunas trancisiones de «inestabilidad con formación de tormentas dispersas».

En Neuquén capital, Cipolletti y Roca a partir de este sábado registrarán máximas empezarán superiores los 30°C, aacompañado muchas veces por un sol radiante y poca incidencia del viento, con ráfagas entre los 40 y 60 km/h (salvo el martes, que casi rozará los 70 km/h)

Fuente: AIC.

Qué pasa en la cordillera este fin de semana largo

En Bariloche se aproxima un fin de semana largo templado luego de días bastante fríos en la región, que hasta tuvo la primera nevada del año en el Cerro Catedral.

En el intervalo de temperaturas se prevé que las máximas apenas estarán superando los 20°C, mientras que las mínimas llegarán hasta los 2°C por la noche. Asimismo, no se reportan periodos ventosos, ni de lluvias o tormentas.

En San Martín de los Andes, por su parte, se espera un viernes inestable y después un fin de semana mayormente nublado, con máximas que apenas rozarán los 20°C y con mínimas que en algunas ocasiones alcanzarán cifras bajo cero, y casi nula presencia de viento o precipitaciones.

Cómo va a estar la costa atlántica este fin de semana

El panorama no parece tan óptimo en la costa atlántica para este fin de semana largo, según el pronóstico del tiempo.

En Las Grutas, después de días templados con máximas de apenas 21°C, regresa el calor con 30°C este sábado, pero acompañado por jornadas inestables y posibles tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones.

Estas condiciones se mantendrán también el domingo, pero otra vez con máximas que apenas superen los 20°C.

Para el resto del fin de semana largo se esperan máximas de hasta 36°C, pero en esta ocasión acompañados por fuertes periodos de viento.

En Viedma, las tormentas estarán presentes durante todo el fin de semana largo, que a la vez se anticipa estará caluroso en la capital rionegrina.