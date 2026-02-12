Bariloche celebra el carnaval con murgas, comparsas y mucho ritmo

Este fin de semana largo Bariloche vive el Carnaval 2026 del 13 al 17 con murgas, comparsas y música en el Centro Cívico y la calle Mitre.

El carnaval es una tradición en la ciudad, con el Movimiento Carnavalero y 18 agrupaciones como protagonistas y apoyo de la subsecretaría de Cultura municipal.

Este año a las agrupaciones locales se sumará la visita especial de comparsas de Junín de los Andes y Cutral Co.

El Movimiento Carnavalero y subsecretario de Cultura presentaron la propuesta del carnaval de Bariloche.

El viernes 13 a las 18 es el arranque con la tradicional “Bajada por Onelli”, una convocatoria popular que recorrerá desde la calle 25 de Mayo hasta Elordi. Será «una ‘llamada’ que invita a los vecinos de todos los barrios a ir calentando motores para lo que será el despliegue principal en el microcentro barilochense», convocó el municipio.

A partir del sábado 14 y hasta el martes 17, el Centro Cívico será el epicentro con espectáculos en vivo desde las 14. Allí se montó un escenario por donde no solo pasarán las agrupaciones murgueras sino también artistas locales, bandas y grupos de distintos géneros que van desde el folklore y el samba reggae hasta el rock y la cumbia.

En simultáneo, la calle Mitre se transformará en un corsódromo lleno de magia con el desfile de las agrupaciones.

En el carnaval de Bariloche conjugan murgas de estilo uruguayo, caporales, danzas andinas, candombe y escuelas de samba carioca.

En el Centro Cívico además habrá stands de las agrupaciones con comidas y bebidas sin alcohol precios populares y se mantiene la restricción de venta y consumo de alcohol en el predio y los alrededores para garantizar una fiesta popular y familiar.

El cierre será el martes 17 a las 22 con todos los referentes de las agrupaciones sobre el escenario, despidiendo una edición que promete quedar en la historia.

Cortes de calles por el carnaval

Desfile por calle Mitre: desde calle Beschtedt hasta los arcos del Centro Cívico. Corte de Mitre de 17 a 0 hora.

Una vez finalizado el desfile diario, la primera cuadra de calle Mitre (entre los Arcos y Quaglia) permanecerá como peatonal.

Escenario Principal (Centro Cívico): para el armado y desarrollo de los espectáculos en el escenario mayor, se realizarán cortes totales en las inmediaciones de la plaza:

Calles afectadas: Eduardo May, Independencia y Libertad.

Horario: De 13 a medianoche.