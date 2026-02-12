Sismo de magnitud 6.1 en la región de Coquimbo, Chile: el temblor se sintió en San Juan

Este jueves 12 de febrero, un sismo de magnitud 6.1 afectó la zona central de Chile. El epicentro se ubicó a 15 kilómetros del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, según los datos del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile.

Hora Local: 2026/02/12 10:34:30, mag: 6.1, Lat: -30.82, Lon: -71.39, Prof: 54.4, Loc : 12.76 km al O de Punitaqui — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) February 12, 2026

Datos técnicos del evento:

Hora: 10:34 (local).

10:34 (local). Magnitud: 6.1 Mw.

6.1 Mw. Profundidad: 33.0 km.

33.0 km. Ubicación: -30.78 (lat) / -71.61 (long).

Las autoridades de Protección Civil reiteran la importancia de:

Identificar zonas de seguridad en estructuras habitacionales.

Mantener una mochila de emergencia con elementos básicos.

Consultar únicamente fuentes oficiales para obtener actualizaciones técnicas.

Alcance en Argentina del sismo que afectó a Chile hoy

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) informó que el fenómeno se percibió en territorio argentino, específicamente en San Juan, con una intensidad de grado IV. Según los parámetros técnicos, esta intensidad implica que objetos colgantes pueden oscilar y el movimiento es sentido por personas en reposo o dentro de edificios.

Durante el evento, se registró el funcionamiento del sistema de alertas tempranas en dispositivos móviles, que notificó a los usuarios segundos antes del inicio del movimiento percibido.