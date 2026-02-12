Fin de semana largo de Carnaval 2026: ¿es feriado o día no laborable?, ¿qué pasa con los comercios?

De cara al fin de semana largo por Carnaval 2026, el Gobierno de Río Negro lanzó un comunicado para despejar dudas respecto a si el lunes y el martes cuentan como días feriados, y qué pasa con los comercios.

En primer lugar hay que aclarar que para este 2026, el Gobierno remarcó que tanto el 16 como el martes 17 de febrero son feriados nacionales inamovibles. Esto significa que estas jornadas tienen el mismo estatus legal que el 25 de mayo o el 9 de julio.

Carnaval 2026: qué pasa con los comercios y los trabajadores

Bajo la Ley de Contrato de Trabajo, en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. Por lo tanto, el cese de actividades es la norma general tanto para la administración pública como para el sector privado.

Respecto al funcionamiento de los comercios, se aclaró que los dueños podrán abrir los dos días. Sin embargo los empleados tienen la posibilidad de negarse a trabajar y remarcaron que en caso de no asistir a trabajar, el día no se debe descontar.

Además en caso de tener que trabajar, el empleado tiene la obligación de pagar la jornada con un recargo del 100%. Es decir, el empleado cobra el día doble.