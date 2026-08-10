Fiesta Nacional de la Nieve: instalan el escenario y empieza la cuenta regresiva en Bariloche

El escenario de la Fiesta Nacional de la Nieve ya quedó montado en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

La 55° edición de la Fiesta Nacional de la Nieve ya se palpita en Bariloche con el montaje del enorme escenario en el que presentarán su show entre el 13 y el 16 de agosto Nahuel Penissi, Jorge Rojas, Luck Ra, Ángela Leiva, Turf, Los Auténticos Decadentes y Topa, además de artistas locales.

La estructura del escenario llegó el jueves y los operarios comenzaron el montaje, delante de la Unidad Regional Tercera de Policía, aún con malas condiciones climáticas. Este lunes, la enorme estructura ya lucía completa con la cartelería de la fiesta y el telón naranja con el lema «son nuestras tradiciones», pero continúan los trabajos para dejar todo a punto para el arranque del principal evento invernal de la temporada que comenzará el jueves.

El intendente Walter Cortés se mostró entusiasmado hoy con la fiesta y auguró que será “fantástica”. Remarcó la recuperación de este evento como una decisión política de su administración con una impronta de recuperación de las tradiciones.

“Es una fiesta con un número importante de artesanías y además con las tradiciones. Cada lugar tiene su tradición. Y la tradición es la historia, la historia de cada uno, de su vida, de su quehacer y todo eso”, dijo en diálogo con la prensa este lunes.

Los operarios trabajan en la instalación del escenario, equipo de luces y sonido para la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Chino Leiva

La fiesta es organizada por la Municipalidad de Bariloche con el apoyo del Emprotur y el Gobierno de Río Negro, y cuenta con sponsoreo del sector privado para nutrir la grilla de espectáculos durante las cuatro noches, con una variedad de artistas y estilos como hacía tiempo no se veían en una Fiesta de la Nieve.

Este año el evento tendrá cuatro noches de música: el jueves con Sele Vera; el viernes será el turno de Topa (en horario vespertino), Nahuel Penissi y Jorge Rojas por la noche; el sábado llegará el turno de Ángela Leiva y Luck Ra; y el domingo cerrarán Turf y Los Auténticos Decadentes.

El escenario de la Fiesta Nacional de la Nieve ya quedó montado en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Bajada de luces, colectividades y food trucks

Además el jueves la apertura oficial se realizará con la tradicional bajada de luces en el cerro Catedral y la misma noche en el escenario del Centro Cívico se presentarán las diez candidatas a reinas.

En la calle Mitre se comenzarán a instalar (entre Quaglia y Villegas) las estructuras de las Colectividades Europeo-Argentinas que habitualmente realizan su propia fiesta en noviembre. Esta vez se suman con stands con comidas y bebidas típicas de cada país que representante y tendrán su propio escenario a la altura del banco Nación para realizar sus danzas típicas.

Las Colectividades el viernes habilitarán el paseo de 17 a 19 y el sábado y domingo estarán de 12 a 19 horas con bailes, juegos, comidas y otras tradiciones.

Los operarios trabajan en la instalación del escenario, equipo de luces y sonido para la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Chino Leiva

Las bandas locales también tendrán su espacio y anticipan el arranque de la fiesta con las primeras presentaciones el miércoles. Para la amplia grilla de artistas se dispuso el escenario principal del Centro Cívico y un escenario en el Puerto San Carlos que todos los días hasta el domingo tendrán propuestas.

También se habilitarán food trucks en la calle Independencia, que sale desde el Centro Cívico hacia San Martín.

Las actividades tradicionales que se retoman en este evento serán la Carrera de Mozos, Concurso de Tortas, Desfile Náutico, Concurso del Pullover y el Concurso de Hacheros.