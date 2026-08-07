Fiesta de la Nieve 2026: el programa completo con todos los horarios de las actividades

Bariloche se prepara para cuatro días de celebración con nieve, música, actividades y propuestas para vecinos y turistas.

La nieve llegó justo a tiempo. Después de una intensa nevada que volvió a pintar de blanco a la ciudad y al cerro Catedral, Bariloche comienza a respirar el clima de su celebración más emblemática. Del 13 al 16 de agosto, la Fiesta Nacional de la Nieve desplegará una agenda que combinará espectáculos, actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y los rituales que cada invierno convocan a miles de vecinos y visitantes. Mirá el programa completo.

Con el cerro en óptimas condiciones, una ocupación hotelera que ya ronda el 85% y más de un centenar de vuelos previstos para esos días, la ciudad se prepara para recibir uno de los momentos más esperados de la temporada.

Más que una fiesta, es la excusa perfecta para descubrir la ciudad en uno de sus mejores momentos. Mientras las pistas del Catedral reciben a esquiadores y snowboardistas, las chocolaterías, cervecerías, refugios de montaña y paseos lacustres completan una experiencia que invita a quedarse un poco más.

En Bariloche, la nieve no solo transforma el paisaje: también marca el comienzo de una celebración que cada invierno renueva el vínculo entre la ciudad, sus visitantes y la cordillera.

FIESTA DE LA NIEVE

CRONOGRAMA

JUEVES 13

12:00 hs Food Truck calle Independencia

15:00 hs Artistas locales en Centro Civico

15:00 hs. Concurso de Tortas – Puerto San Carlos

19:00 hs Bajada de Antorchas, Show de Luces + DJ en Cerro Catedral

20:45 hs Cierre Sele Vera y Los Pampa en el Centro Civico

VIERNES 14

12:30 a 17. Colectividades en calle Mitre

17:30 hs. Topa en Centro Civico

19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico

20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve

21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico

SABADO 15

9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos

12 a 17 hs. Colectividades en calle Mitre

16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre

18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico

16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos

19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico

20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico

21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico

22:30 hs Show de Drones

DOMINGO 16

12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera

12 a 17 Colectividades en calle Mitre.

19:00 hs Turf en el Centro Civico

20 hs Elección Reina de la Nieve

21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico

22:30. hs. Cierre final con Show de Drones