Fiesta de la Nieve 2026: el programa completo con todos los horarios de las actividades
Del 13 al 16 de agosto, Bariloche ofrecerá cuatro días de espectáculos, gastronomía, actividades al aire libre y las tradicionales celebraciones que cada invierno reúnen a vecinos y turistas. Conocé el programa completo.
La nieve llegó justo a tiempo. Después de una intensa nevada que volvió a pintar de blanco a la ciudad y al cerro Catedral, Bariloche comienza a respirar el clima de su celebración más emblemática. Del 13 al 16 de agosto, la Fiesta Nacional de la Nieve desplegará una agenda que combinará espectáculos, actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y los rituales que cada invierno convocan a miles de vecinos y visitantes. Mirá el programa completo.
Con el cerro en óptimas condiciones, una ocupación hotelera que ya ronda el 85% y más de un centenar de vuelos previstos para esos días, la ciudad se prepara para recibir uno de los momentos más esperados de la temporada.
Más que una fiesta, es la excusa perfecta para descubrir la ciudad en uno de sus mejores momentos. Mientras las pistas del Catedral reciben a esquiadores y snowboardistas, las chocolaterías, cervecerías, refugios de montaña y paseos lacustres completan una experiencia que invita a quedarse un poco más.
En Bariloche, la nieve no solo transforma el paisaje: también marca el comienzo de una celebración que cada invierno renueva el vínculo entre la ciudad, sus visitantes y la cordillera.
FIESTA DE LA NIEVE
CRONOGRAMA
JUEVES 13
12:00 hs Food Truck calle Independencia
15:00 hs Artistas locales en Centro Civico
15:00 hs. Concurso de Tortas – Puerto San Carlos
19:00 hs Bajada de Antorchas, Show de Luces + DJ en Cerro Catedral
20:45 hs Cierre Sele Vera y Los Pampa en el Centro Civico
VIERNES 14
12:30 a 17. Colectividades en calle Mitre
17:30 hs. Topa en Centro Civico
19:00 hs. Nahuel Pennisi en Centro Civico
20:14 hs. Desfile de Candidatas a Reina Nacional de la Nieve
21:00. hs Cierre musical con Jorge Roja en Centro Civico
SABADO 15
9 a 14 hs Tejeton en Puerto San Carlos
12 a 17 hs. Colectividades en calle Mitre
16:00 hs Carrera de Mozos. En Elflein, Rolando y Mitre
18:00 hs Desfile Náutico. Frente al Centro Cívico
16 a 21 hs Concurso del Pullover en Puerto San Carlos
19:00 hs Angela Leiva en Centro Civico
20:00 hs Desfile Reinas Invitadas en Centro Civico
21:00 hs. Luck Ra en Centro Civico
22:30 hs Show de Drones
DOMINGO 16
12:00. hs. Concurso de Hacheros en la Costanera
12 a 17 Colectividades en calle Mitre.
19:00 hs Turf en el Centro Civico
20 hs Elección Reina de la Nieve
21:00 hs. Auténticos Decadentes en el Centro Civico
22:30. hs. Cierre final con Show de Drones
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