Ya podés consultar el padrón provisorio de Neuquén para las elecciones 2023

Se encuentra disponible hasta fin de mes el padrón provisorio para las elecciones nacionales y provinciales del próximo año. Los mismos se pueden consultar online.

El gobierno provincial informó que está disponible para consultar los padrones electorales. La consulta online está hasta el 30 de noviembre, a través de la página oficial nacional. La misma se encuentra disponible con el fin que los electores puedan verificar los datos disponibles en el padrón para las elecciones nacionales y provinciales que se realizarán durante el 2023.

Indicaron que en caso que haya algún dato erróneo o desactualizado por el cual se deba elevar un reclamo, hay que dirigirse hacia la Secretaría Electoral Nacional que se encuentra en la calle Santa Fe 313, en la ciudad de Neuquén.

Aquellas personas que residan en el interior de la provincia, lo podrán realizar ante los Juzgados de Paz.

Para efectuar algún reclamo es necesario completar un formulario, en el que se exprese los motivos y se acompañe con copia de la documentación nacional de identidad.

Electores de 16 y 17 años

A través de la página oficial de la Justicia Nacional Electoral informaron que, en nuestro país, la incorporación al padrón de los electores se hace automático desde los 14 años de edad, cuando renuevan el trámite del DNI.

Detallaron que hay más de 850.000 jóvenes que ya están incorporados al padrón para las elecciones del próximo año, ya que para la fecha de la elección tendrán 16 o 17 años.

Aquellos que aún no estén dentro del padrón, tendrán que realizar algunos trámites para poder ser incorporados al del año próximo. En caso que la persona no haya realizado la actualización del DNI, deberá hacerlo primero ante las oficinas habilitadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Si la persona realizó la actualización y aun así no aparece en el padrón, deberá realizar el reclamo en la misma página electoral para regularizar su situación.