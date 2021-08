LOS MENUCOS

Imperdible esta nota del Diario Río Negro. Si no se recuperan la mano de obra genuina, la cultura del trabajo, los valores del ser humano, las costumbres y, principalmente, no entender de dónde venimos para saber a lo que debemos volver, muy difícil será que no solo el país, sino la sociedad toda, pueda encontrarse con sus orígenes, que fueron quienes les dieron a esta República Argentina el comienzo de un país de trabajadores, productores de insumos y crecimiento económico que tuvo que ver exclusivamente con el campo.



Este señor soguero es un ejemplo de lo que fue nuestra Argentina en su inicio. Volver a esto, mas allá de la tecnología, sería recuperar la iniciativa privada y dejar de hacer del Estado un Estado paternalista que todo lo resuelve fabricando billetes falsos para mantener a una parte de la sociedad, que ha encontrado a través de la atención del Estado una vida fácil de la cual nunca se querrá desprender, y a la que políticos corruptos e inútiles les sirven y sacan tajada de este miserable sistema de compra de voluntades a la hora de votar.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757