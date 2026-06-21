Violento vuelco sobre la ruta del desierto en La Pampa: hay al menos tres heridos, uno es de Cinco Saltos
El accidente ocurrió el sábado por la noche. Hubo al menos tres heridos de gravedad.
El sábado por la noche, un violento vuelco tuvo lugar sobre la ruta del desierto en la zona de 25 de Mayo, La Pampa. Según las primeras informaciones, el vuelco fue a la altura del kilómetro 367 de la Ruta Provincial 20.
Los ocupantes viajaban en una camioneta Toyota Hilux bordo que transportaba un carro y por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y volcó.
Accidente en La Pampa: qué se sabe de los heridos
Sobre los heridos, radio AM900 que los tres ocupantes «sufrieron diversos golpes como consecuencia del vuelco y fueron trasladados al Hospital Jorge Ahuad para recibir atención médica y ser evaluados por profesionales de la salud».
En paralelo indicaron que dos de los pasajeros eran de 25 de mayo y el restante era oriundo de Cinco Saltos.
El tránsito estuvo interrumpido algunos minutos mientras el Bomberos del Cuartel N°38 y personal de la Policía de La Pampa trabajaban en el lugar. Ahora fiscalía busca determinar lo ocurrido.
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