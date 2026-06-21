Por nieve, cerraron un paso clave a Chile desde Neuquén este domingo 21 de junio: qué pasa con Cardenal Samoré y Pino Hachado

La cordillera volvió a complicarse por el clima hostil. Las autoridades de frontera confirmaron que un paso clave entre Neuquén y Chile se encuentra totalmente cerrado al tránsito debido a un intenso temporal de nieve y fuertes ráfagas de viento.

Según el primer reporte oficial de transitabilidad emitido a las 08:05 hs, la acumulación de nieve y la formación de hielo sobre la cinta asfáltica tornaron el camino hacia el paso Pino Hachado en una ruta «intransitable», obligando a bajar las barreras de manera preventiva para evitar accidentes. Es el segundo día que Pino Hachado esta cerrado este fin de semana.

El combo peligroso que obligó al cierre de un paso clave entre Neuquén y Chile

Las maquinarias de Vialidad Nacional ya operan en el sector, pero las tareas de despeje se ven dificultadas por un escenario severo en la alta montaña. El reporte de Vialidad Nacional indica que se conoceran novedades sobre el estado de Pino Hachado a las 10.

Habilitan Cardenal Samoré pero restringen el paso de camiones a Chile este Día del Padre

El Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado con precaución este domingo para autos y colectivos, en medio de un escenario climático complejo en la alta montaña. Según el reporte de Vialidad Nacional, la calzada está despejada en el sector argentino, pero el frío extremo y un pronóstico de nieve ligera obligan a los conductores a mantener estrictas distancias de frenado y evitar cualquier maniobra de sobrepaso. El dato crítico para el transporte de carga: el tránsito está totalmente restringido para camiones hasta nuevo aviso por un pedido explícito de la Coordinación de Chile.

Los equipos de Vialidad Nacional ya operan en la zona para garantizar la transitabilidad, pero la portación obligatoria de cadenas se mantiene como un requisito ineludible para trasponer la frontera. Las autoridades fronterizas recomiendan a los viajeros particulares planificar la salida con tiempo ante las bajas temperaturas y seguir de cerca las actualizaciones del estado de las rutas, dado que el bloqueo al transporte pesado podría generar demoras en los playones de control antes del cierre del horario de invierno.