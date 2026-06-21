La suite premium de Lionel Messi en Miami por dentro: cómo es su exclusivo cuarto con estética de hotel boutique y paneles de marfil

Entre todos los ambientes de su imponente mansión en Fort Lauderdale, la habitación principal de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo es el espacio que mejor representa la filosofía de diseño de todo el hogar.

Lejos de la ostentación tradicional y los lujos recargados, el dormitorio del capitán de la Selección Argentina apuesta por una estética inspirada en los hoteles boutique de máxima categoría, donde la armonía visual y la altísima calidad de los materiales son los verdaderos protagonistas.

El espacio fue proyectado como un auténtico refugio de descanso independiente, diseñado al milímetro para aislar al «10» de las altas exigencias de la competencia y la exposición mediática.

Los secretos del diseño del descanso de Lionel Messi: paneles modulares y tonos arena

La arquitectura interior de la suite busca amplificar la sensación de calma a través de recursos visuales sutiles y una paleta cromática muy cuidada:

Cabecero escenográfico: la gran cama king size está respaldada por un imponente cabecero compuesto por paneles tapizados modulares en tonos marfil . Este detalle aporta textura, confort y una fuerte presencia visual sin romper la serenidad del cuarto.

la gran cama king size está respaldada por un imponente cabecero compuesto por . Este detalle aporta textura, confort y una fuerte presencia visual sin romper la serenidad del cuarto. Atmósfera relajante: el dormitorio está dominado por una gama cromática de blancos rotos, beige, arena y rosa empolvado . La elección de estos colores neutros ayuda a multiplicar la luz natural que ingresa a través de los enormes ventanales.

el dormitorio está dominado por una gama cromática de . La elección de estos colores neutros ayuda a multiplicar la luz natural que ingresa a través de los enormes ventanales. Paredes con profundidad: en lugar de pintura lisa tradicional, las paredes incorporan sutiles revestimientos texturados que agregan profundidad arquitectónica sin alterar la estética minimalista de la composición.

El entorno: una arquitectura pensada para vivir de cara al agua

Desde su llegada a Miami, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encontraron mucho más que una casa. La propiedad donde viven junto a sus hijos fue concebida como una residencia de alto nivel que combina arquitectura contemporánea, conexión con el entorno acuático y espacios diseñados para disfrutar de la vida familiar con absoluta privacidad.

Ubicada sobre un canal navegable, la mansión se distingue por aprovechar al máximo las vistas al agua. La relación entre interior y exterior es una constante en todo el proyecto, una característica típica de las residencias más exclusivas del sur de Florida.

Vista desde el exterior, la casa presenta una volumetría imponente de varios niveles, con una composición donde predominan los grandes ventanales y las superficies blancas.

Además, cuenta con una plataforma costera que rodea gran parte del terreno y funciona como una prolongación de la vivienda hacia el canal, permitiendo disfrutar del paisaje desde prácticamente cualquier punto del exterior. La presencia de palmeras y vegetación tropical refuerza la integración y aporta una atmósfera de resort permanente.