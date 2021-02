Son 10.000 los docentes con prioridad para vacunar en Neuquén

El gobierno de Neuquén todavía no anticipó cómo desplegará el operativo de vacunación para docentes en la provincia, pero el gremio estima que habrá unos 10.000 que serán prioritarios, entre maestros de grado, directivos, supervisores y personas con factores de riesgo.

La campaña de inmunización para el sector educativo comenzaría en todo el país a partir del arribo de más de 900.000 dosis de la vacuna Sinopharm de China, según adelantó el martes la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

El orden de prioridad que se elaboró en el último encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa) determinó que se comenzaría con los docentes que más contacto tienen que tener con los alumnos, entre ellos los de nivel inicial y primario. También se incluiría en ese primer operativo a personal de dirección y gestión y docentes frente a alumnos.

En total hay 1.450.000 docentes en el país y el primer grupo abarcaría a 440.000, según detalló el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta.

En Neuquén, todavía no se brindaron detalles sobre la población objetivo, por fuera del número global de 33.000 que incluye a docentes y no docentes, ni cómo funcionará el operativo. Trotta también adelantó que las jurisdicciones deberán implementar un registro para que el personal de educación se inscriba y reciba un turno.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, señaló a Río Negro que en la reunión que tendrán hoy con el gobierno pedirán que la campaña comience “lo antes posible”, aunque aclaró que los detalles se discutirán en el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación.

“Precisiones no tenemos. Sabemos que hay una partida importante de vacunas que será para los trabajadores de la educación de todo el país y entendemos que habrá una distribución proporcional en las provincias”, planteó.

El dirigente analizó como “correctos” los criterios de prioridad que se fijaron para iniciar el proceso de vacunación y estimó que, de un universo de 23.000 docentes que hay en Neuquén, serían unos 5.000 o 6.000 los del grupo “más urgente” que comprende a trabajadores con factores de riesgo, de nivel inicial, primario y especial. El número crece a 10.000 si se considera también al personal directivo y de supervisión.

Dado que la Sinopharm también requiere la aplicación de dos dosis, Guagliardo evaluó que “hay que empezar lo antes posible para que, no más allá de inicios o mediados de abril haya un nivel de vacunación bastante importante”.

En el esquema que definió el Cofesa, seguiría en segundo orden de prioridad el personal de apoyo a la enseñanza y no docente como maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes. En el tercero estarán los docentes frente a alumnos y alumnas de nivel primario de los últimos grados y el cuarto grupo estará conformado por los docentes de nivel secundario y de adultos.

Finalmente, en el último y quinto grupo estarán los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. Guagliardo aclaró que no se vacunó ni lo hará en el corto plazo porque no realiza tareas frente al aula, sino exclusivamente sindicales. Además, es menor de 60 años y no presenta factores de riesgo.