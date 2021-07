Sorpresa: Fabián Doman deja la conducción de Intratables y abandona el periodismo

“No voy a estar más en este programa. Tampoco voy a estar más en Radio La Red. No me voy a otro canal, no me voy a otra radio. Voy a cambiar en cierto modo de profesión”, anunció anoche Fabián Doman en Intratables. "Voy a ser el director institucional de una de las empresas más importantes de Argentina, y estoy hablando de Edenor”, añadió el conductor, en referencia a la prestadora de energía.

Doman se había ausentado los últimos días por síntomas compatibles con el coronavirus, sin embargo dio negativo y por eso visitó por última vez a sus compañeros de programa. Allí reveló que la situación laboral “se resolvió en las últimas horas”.

“En el fondo me costaba dejar el periodismo”, explicó Doman y agregó que, paradójicamente, su carrera en los medios la había comenzado sin ejercer la profesión de periodista.

#MiércolesIntratable | @fabdoman visitó el canal para despedirse del programa 📺



El conductor dijo que "@Intratables es un clásico". ¡Te vamos a extrañar, Fabián! 💗



Reviví su mensaje en este video 👇 pic.twitter.com/smeZYZK1d0 — América TV (@AmericaTV) July 1, 2021

“Empecé como asesor de medios de comunicación e imagen; y fui jefe prensa de una campaña presidencial en 1989″. A continuación, Doman repasó su carrera profesional. “En parte vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación corporativa y empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time”, explicó.

“Me costó tomar la decisión porque es un cambio de profesión, un cambio de vida", señaló Doman y luego agradeció: “Primero a la gente. Suena remanido, pero todos los que estamos acá, estamos gracias a ustedes”.

Por último se refirió a Intratables, el programa emblema de América. “Levanten cualquier programa, este no. Pocas veces canales de televisión logran generar programas clásicos, como Intrusos o como Intratables. Y pocos espacios hay en la televisión argentina donde cualquiera dice lo que piensa sin importar el partido político al que pertenece”, expresó.

“Una parte de la historia de este canal la escribe Intratables, mucho más Santiago (del Moro) que yo”, continuó, y se despidió: “La ida de Santiago, y la ida mía, confirman que el programa es más importante que el conductor. No me imagino América sin Intratables”.