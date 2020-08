Sorpresa política por el voto del MPN y el PJ en contra de una candidata a defensora

La sesión tuvo sorpresas cuando se trató el pliego de la candidata a defensora del Niño, la Niña y el Adolescente de Cutral Co. (Gentileza)

Los bloques del Movimiento Popular Neuquino y del Frente de Todos votaron en contra de la candidata a defensora del Niño, la Niña y el Adolescente de Cutral Co, Andrea Cecilia Espinosa. La inesperada confluencia para bloquear a la abogada, que recibió el apoyo de Juntos por el Cambio y de algunos aliados al oficialismo, generó comentarios políticos durante toda la jornada.

Los diputados y diputadas no están obligados a fundamentar por qué apoyan o rechazan un pliego. En la sesión de este miércoles Espinosa recibió 23 silenciosos votos en contra y 11 a favor, con la habitual abstención del FIT.

El resultado fue recibido con sorpresa. La candidata obtuvo un puntaje tolerable en el concurso en el Consejo de la Magistratura (58,31 sobre 100), y su paso por la comisión de Asuntos Constitucionales no mereció, en su momento, ningún comentario desfavorable.

Votación nominal

"La votación fue nominal, por orden alfabético. La primera fue Lorena Abdala, del MPN, y dijo 'negativo'. Me sorprendió, pensé que era un caso puntual. Pero después resultó que todo el bloque votó igual", contó a Río Negro Carlos Coggiola, de la Democracia Cristiana. "Y lo mismo el Frente de Todos", agregó

El legislador dijo que desconocía los motivos. "Durante la entrevista en la comisión A todos firmamos despacho favorable para el pase al recinto. Yo fui coherente y voté a favor de la candidata en la sesión. No sé por qué la rechazaron" el MPN y el Frente.

Lazos políticos

Leticia Esteves, de Juntos por el Cambio, expresó su desacuerdo con la votación en Twitter.

Lamentamos mucho que los diputados que le dieron su voto en la comisión hayan retirado su apoyo en el recinto. Andrea Cecilia Espinosa mostró solvencia, responsabilidad y conocimiento. Parece que eso no es suficiente. 😞 https://t.co/67iZwCK8im — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) August 13, 2020

Consultada por Río Negro, manifestó desconcierto. "En la comisión A fue muy sólida al responder las preguntas de todos, estamos sorprendidos para mal", dijo.

"Ahora dicen (quienes votaron en contra) que no les cerró la entrevista. En su momento no lo dijeron, estaban todos de acuerdo y firmaron el despacho de comisión en forma unánime", agregó.

Esteves confirmó que Andrea Espinosa está casada con Mario Jordán Díaz, militante del Pro y ex candidato a intendente de Cutral Co. Dijo, ante una consulta, que "sería muy grave si rechazaron su pliego por ese motivo".

"El voto puede cambiar"

Maximiliano Caparroz, jefe del bloque del MPN, afirmó que se enteró ayer de los lazos familiares de la candidata a defensora.

"No nos cerró la entrevista en la comisión, ese fue el motivo por el cual no la votamos", dijo. "No sé qué razón habrán tenido los otros bloques, esa fue la nuestra", agregó.

Consultado sobre los motivos por los cuales no expresaron los reparos a la candidata en la reunión de la comisión A, explicó que "el despacho de comisión, el pase al pleno, es obligatorio, es una formalidad".

Agregó que "los 14 diputados de la comisión no se pueden arrogar la decisión de los 35 que integran el pleno. Hay diputados que pueden votar a favor en comisión y cambiar el voto en el pleno".

"Otro perfil para el cargo"

La legisladora Martínez (izq.) participó vía remota.

Soledad Martínez, del Frente de Todos, dijo que votó en contra porque Espinosa no reúne los requisitos que espera para el cargo.

"El paso por la comisión A no es una formalidad. En la entrevista con los legisladores fue pobre de iniciativas", dijo la diputada de Zapala, que participó de la sesión de manera virtual.

Para el cargo, añadió, "se necesita a alguien aguerrida, con osadía, irreverencia, que defienda los intereses de niños y niñas hasta las últimas consecuencias. Hace falta cierta irreverencia, ser cuestionadora. Me encantaría pensar en una revolución en el Poder Judicial, pero sé que con ciertos actores es imposible".

Aclaró que "hice consultas en Cutral Co y obtuve buenas referencias, pero no es el perfil que espero para ese cargo".

De todos modos, dijo que "no tuvimos posición como bloque".

Por último Sergio Fernández Novoa, también del Frente de Todos, señaló que "no nos cerró la entrevista en la comisión" y por eso el voto negativo.

Según el parte de prensa de la Legislatura, a favor de la candidata votaron JC, PTS-FIT, Siempre, Juntos y el diputado Coggiola (PDC); mientras que por la negativa ejercieron su voto los bloques del MPN, FdT, FRIN, FNN, UP y la diputada Elizabeth Campos y el diputado José Muñoz del PDC.

Qué hará el Consejo de la Magistratura

Andrea Espinosa. Su pliego fue rechazado por el voto del MPN y el PJ. (Gentileza)

El rechazo en la Legislatura tendrá impacto en el Consejo de la Magistratura. Deberá llamar a un nuevo concurso para cubrir el cargo, el tercero en los últimos dos años.

Está descartado que envíen el pliego de quien salió segundo, Lautaro Arévalo, a quien las versiones indican como cercano al ex intendente Ramón Rioseco.

La razón es que hay un precedente: cuando la Legislatura rechazó el pliego de la candidata a defensora Nadia Kubatov por feminista, el Consejo resolvió declarar "fracasado" el concurso.

Otro motivo es que Arévalo obtuvo 8 puntos menos que Andrea Espinosa, la candidata reprobada el miércoles.

A juzgar por el resultado de la entrevista personal en el Consejo de la Magistratura, Espinosa no era la candidata preferida por el MPN. El representante de ese partido, Claudio Domínguez, la calificó con 16 puntos. En cambio le otorgó 20, el máximo posible, a Arévalo.

Sergio Gallia, quien también ocupa un espacio en representación del oficialismo, apuntaló con 20 a Arévalo y relegó con 18 a quien resultó ganadora.

El consejero Marcelo Inaudi, quien podría decirse sintoniza políticamente con el esposo de Espinosa, le otorgó 19 puntos a ella y a Arévalo. Para el exdiputado, el ganador de la entrevista personal fue el exministro Omar Pérez, quien quedó tercero en la tabla general.

Espinosa hizo la diferencia en el examen oral, donde fue mejor que el resto de los concursantes, y en el rendimiento aceptable en el examen escrito.