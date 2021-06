STJ: los nuevos jueces serían Cecilia Criado y Sergio Ceci

El Consejo de la Magistratura designará hoy a dos nuevos integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Los candidatos son ocho, que serán entrevistados inicialmente por orden alfabético. Se pasará luego al análisis y elección de parte del cuerpo, presidido por la gobernadora Arabela Carreras e integrado por otros 24 consejeros.

Un conteo previo de los respaldos proyecta al viedmense Sergio Ceci y la barilochense Cecilia Criado. Se daría la asunción de un hombre y una mujer, en reemplazo de los jueces Enrique Mansilla de Bariloche y Adriana Zaratiegui de Viedma, que el 30 de agosto dejarán sus cargos.

Aquellas potenciales designaciones tendrían votos de los legisladores de Juntos y los representantes de los colegios de Viedma, Cipolletti y, posiblemente, Roca. Bariloche tendría respaldos divididos para los suyos, entre Lorenzo Raggio y Grisella Ingrassia. Esta abogada sumaría también adhesiones de los cuatro miembros del FdT.

El resultado por Ceci y Criado tomó cuerpo en los consejeros oficialistas, orientados por Facundo López, cuando se afirmó la oposición interna al barilochense Raggio, alentado por la gobernadora. Todos se juntaron ayer aunque la postura oficial se delineó -mayormente- en una reunión el martes de Carreras con López.

La traba al ascenso de Raggio al STJ no estuvo en el reparo de los abogados, ni el reclamado espacio de la mujer sino que el barilochense quedó atrapado en el presente desencuentro de la mandataria y el senador Alberto Weretilneck.

Anoche, el oficialismo intentaba unificar un discurso interno, esencialmente otorgarle una salida a la gobernadora. La principal razón estuvo en la unidad interna y, en lo público, se hablará de institucionalidad y defensa de la igualdad del género en la integración de la Corte rionegrina.

La posible designación de Ceci parte consolidada por el impulso inicial de los consejeros de Juntos y del Colegio viedmense. Esta representación ya había sincerado ese apoyo al reunirse el viernes 18 de junio con Carreras, que mantuvo silencio de su postura. No lo expreso, aún tenía expectativa por Raggio que, horas después, le aparecería otro obstáculo cuando el recuento de votos de los letrados andinos lo desplazaba al segundo lugar, detrás de Ingrassia. El resultado no es vinculante para sus consejeros, pero no sumó para el consenso con los otros miembros del Consejo.

La terna barilochense -posiblemente- divida acompañamientos entre Raggio e Ingrassia. Pero, la jueza Criado -tercera en la votación de ese Colegio- se ubicaría con ventaja porque se hizo del apoyo de la delegación oficialista, con el seguimiento de los colegiados viedmenses y cipoleños.

Consejo de la Magistratura

Presidenta: gobernadora Arabela Carreras

Doce legisladores: Ocho de Juntos: Facundo López, Silvia Morales, Claudia Contreras, Julia Fernández, Elvi Cides, Soraya Yahuar, Norberto Blanes y Sebastián Caldiero. Cuatro del FdT: Alejandra Mas, Pablo Barreno, Alejandro Marinao y Marcelo Mango.

Doce abogados: Gastón Suracce, Marcelo Avila y Sandra Izaguirre por Viedma, Yanina Sánchez, Valeria Silva y Julio Biglieri por Bariloche, Judith Catalán y Francisco Brown por Roca; Diego Vázquez, Mauro Marinucci y María Sosa por Cipolletti.