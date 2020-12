Sueño cumplido: un grupo de personas ciegas subió al volcán Lanín

Hace un año un grupo de personas ciegas y disminuidas visuales de la ONG "Guías a la Par” de la ciudad de Mar del Plata empezaron a gestar un sueño que se concretó la semana pasada: venir a Neuquén y ascender al Volcán Lanín.

El camino estuvo marcado estos últimos meses por entrenamientos y venta de rifas y comida para costear los fondos.

El primer tramo de la travesía fue complicado pero la emoción no los hizo desistir. Tardaron 7 horas hasta el refugio ubicado a 2300 metros de altura.

Pese al cansancio, las ganas de continuar fueron más fuertes. Antes de seguir y tras un descanso realizaron prácticas en técnica de tensión en hielo y utilización de grampones.

Ya preparados, a las 2 de la mañana, salieron con el objetivo de hacer cumbre en la montaña. Una parte llegó hasta los 2800 metros y otra hasta los 3250 metros

Desde el Parque Nacional Lanín se informó que la comitiva estuvo integrada por cuatro personas, Carlos Vizcaíno con ceguera y Claudio Gómez que tiene una disminución visual, y los guías Magalí López y Mauro Ringa. Además el guía de San Martín de los Andes Daniel Sosa y Guillermo como asistente de guía. El grupo fue recibido por el Jefe de Guardaparques, Santiago Gorini.

“Nos vamos del Volcán Lanín con el orgullo y la certeza de haberlo dejado todo, no nos quedamos con nada. No hicimos cumbre porque estábamos muy cansados. la montaña nos puso una barrera, pero como grupo no nos venció. Estoy orgulloso de mis compañeros y quiero destacar esta experiencia inolvidable. Las limitaciones se las pone uno”, expresó el guía Mauro Ringas.

El grupo llegó a Junín de los Andes desde Mar del Plata. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.