Superclásico: ¿Tevez se queda afuera de la revancha?

Carlitos no estuvo en la práctica y encendió las alarmas en Casa Amarilla.

Carlos Tevez había sido parte de los dos primeros entrenamientos de la semana, apuntando al superclásico con River del martes próximo por la semifinal de la Libertadores. Sin embargo ayer en el ensayo formal de fútbol, el Apache brilló por su ausencia.

¿Los motivos? El parte oficial habla de una molestia en uno de sus gemelos, aunque puertas adentro muchos dudan de que Gustavo Alfaro lo incluya dentro de los titulares el martes.



El DT Xeneize puso en cancha a Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Ivan Marcone, Agustín Almendra y Alexis Mac Allister; Mauro Zarate y Jan Hurtado. Este es el tercer equipo que el técnico prueba en las prácticas de preparación.

De todas maneras, es posible que el Apache tenga su lugar entre los once. Las opciones para salir serían Agustín Almendra, Mauro Zárate y Jan Hurtado, lo que además podría modificar el esquema. Si el que sale es el volante, Boca tendría tres delanteros en cancha desde el arranque.



La ausencia de Tevez en el once titular no pasó desapercibida ya que había sido titular en todos los equipos que había conformado Alfaro en las prácticas anteriores, aunque claro está, no es definitiva.

De hecho, se presume que dos o tres de los que fueron titulares en la sesión de ayer podrían estar ante Racing el viernes por la Superliga, tales los casos de Almendra, el venezolano Hurtado y quizá Mauro Zárate, aunque lo más probable es que ante la Academia juegue el colombiano Sebastián Villa.

El que seguramente será titular el viernes ante la Academia será el juvenil mediocampista Nicolás Capaldo, quien superó un esguince de tobillo y está suspendido para la Libertadores tras haber sido expulsado en la semifinal de ida que Boca perdió con River por 2-0, en el Monumental de Núñez.