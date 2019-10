Superliga: arranca la fecha 11

Gallardo no confirmó el equipo que pondrá contra Colón aunque estaría en condiciones de repetir el once que puso contra Boca.

La fecha 11 de la Superliga larga con un martes lleno de acción. Cinco partidos completan la grilla que tendrá varios platos fuertes.

El más destacado será a la noche con River y Colón en El Monumental. Desde las 21:20 el Millonario irá por un triunfo que lo ubique, momentáneamente, en la cima del torneo junto a Boca y Argentinos Juniors.

Clasificado a la final de la Libertadores y también a semifinales en la Copa Argentina, el equipo de Marcelo Gallardo no se quiere bajar de la pelea por el campeonato local, al que muchas veces ha postergado por priorizar los torneos internacionales.

El Sabalero no es un rival fácil para River que hace cuatro partidos que no le gana. Los santafesinos no podrán contar con el “Pulga”Rodríguez por un esguince en el tobillo izquierdo.

Otro de los encuentros esperados de hoy es el cruce entre Newell’s y Gimnasia en Rosario. A partir de las 19:10, Diego Maradona tendrá un bienvenida particular en el Marcelo Bielsa.

A pesar que su paso por el club como jugador fue muy corto, el público leproso le guarda un especial cariño al “10” por haberlos elegido en su vuelta al fútbol argentino.

Ambos necesitan una victoria ya que están comprometidos con el descenso, aunque el Lobo está mucho más complicado.

La jornada abrirá con el duelo entre Godoy Cruz y Aldosivi en Mendoza desde las 15. Los dos pasan un presente magro y ocupan los últimos lugares de la tabla.

A las 17, en otro choque de necesitados, Estudiantes recibe a Rosario Central. El Pincha llega con Gabriel Milito en la cuerda floja y el Canalla en descenso directo. Lo mismo para Patronato que a las 19:10 visitará a Atlético Tucumán.