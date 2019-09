Susi Blú celebra sus ocho años con música y amigos

Dos cosas (hay más seguramente, pero aquí diremos sólo dos) acerca de las Susi Blú: que son una gran banda y que les encanta las celebraciones. El año pasado no dejaron pasar la oportunidad de celebrar sus siete años de existencia y no tuvieron mejor idea que editar un disco para la ocasión. Este año, cumplen ocho y lo celebran con un gran concierto con tantos invitados como canciones. La fiesta será este sábado a las 23 puntual, en El Biombo (Rohde 1464, Roca).

El grupo formado en algún momento de 2011 está conformado actualmente por Adriana Stobbia (batería), Lieza Solaro (guitarra), Marianella Di Meglio (bajo) y Paula Mira (voz). De aquellas Susi Blú aún siguen en la formación Adriana y Lieza. Micaela Dimitriu (bajo) y Fernanda Valenzuela (voz) completaban la formación original.



El grupo comenzó con los ensayos en busca, en algún momento, de subirse a un escenario. Ese momento llegó un 17 de septiembre de 2011 gracias a los amigos de La Blow Wind Blues, quienes le propusieron fecha a las chicas. Y las chicas, que estaban esperando algo así, dijeron que sí. El estreno de las Susi Blú fue esa noche en La Esquina, un por entonces muy conocido bar de Roca.

Las Susi Blú: Lieza guitarra; Marianella, bajo; Adriana, platillo; y Paula, pandereta.



Desde entonces, la banda, más allá de los cambios en su formación, se mantuvo activa por amor a la música, por el deseo intacto de tocar y por ponerse objetivos que estuvieran al alcance de la mano. Así fue que lograron grabar su primer -y por ahora, solamente por ahora- único disco, “Sin ese”, editado en 2017; y ser invitadas por segundo año consecutivo al Festival Internacional de Blues de Pergamino. Además de decenas de shows a lo largo de cada año.



El setlist de mañana consta de 25 canciones. Las chicas prometen un show de no menos de dos horas. Y no podría ser menos teniendo en cuenta que hay una lista de casi diez músicos invitados (ver aparte), entre la que se destacan Ilenia Zaccaría, ex corista de las Susi Blú; y Richi Sandoval y Laura Brión, miembros de la generosa Blow Wind Blues. Eso sí, todos se destacan por ser amigos. Porque por ellos, por las familias y las parejas también fueron posibles los ocho años de Susi Blú.

Lo que tenés que saber

Día y hora: este sábado a las 23 (puntual).

Lugar: Club de Arte El Biombo (Rohde 1464, Roca).

La banda: Paula Mira (voz), Lieza Solaro (guitarra), Marianella Di Meglio (bajo) y Adriana Stobbia (batería).

Músicos invitados: Laura Brion (bajo); Ilenia Zaccaría (voz); Richi Sandoval, Nico Carrillo, Caro Bassi y Mono Pelletieri (guitarras); Yamila Tejada (saxo); Flor Fioritti (armónica) y Leo Alvarez (batería).

Entradas: $150 anticipadas y $200 en puerta.