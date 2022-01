Suspenden cuatro partidos en Italia por brotes de coronavirus

Siguen los coletazos de la pandemia en el deporte. El aumento exponencial de casos en todo el mundo se hace notar en las mejores ligas de todos las disciplinas y en este caso afectó a la primera división del fútbol de Italia, donde juegan muchos argentinos.

El partido que debía comenzar hoy a las 8:30 de nuestro país entre Bologna e Inter fue suspendido junto a otros tres encuentros de la fecha 20, que da inicio a la segunda vuelta del Calcio en su versión 2021/2022.

Un brote de coronavirus en el conjunto local lo llevó a no presentarse, mientras que el equipo donde juega Lautaro Martínez hizo la entrada en calor y una especie de práctica de fútbol en el estadio Renato Dall’ara. Inter es líder de la Liga de Italia con 46 puntos y le lleva 4 de ventaja a Milan, su inmediato perseguidor.

Por su parte, el plantel de Torino no pudo viajar porque la autoridad sanitaria local le impidió viajar a partir de los casos positivos. Debía enfrentar como visitante a Atalanta en Bergamo pero el partido se suspendió.

Lo mismo ocurrió con Salernitana-Venezia (pautado para las 14:30) y Fiorentina-Udinese (16:45). Además, el duelo entre Juventus y Napoli (16:45) está en duda por tres casos positivos que se registraron en conjunto napolitano.

